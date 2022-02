Il va contribuer au processus de réconciliation et de paix, en s’inspirant des manuscrits anciens, des nouvelles démarches et des nouvelles valeurs en matière de résolution des conflits et de gouvernance

Sur financement de l’ambassade de Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord au Mali, l’Ong Savama-DCI, en partenariat avec le ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, a lancé le projet Inspiration des Manuscrits Anciens pour la Réconciliation et la Paix (IMARP). C’était ce lundi 21 février 2022 au Mémorial Modibo Keita, sous la présidence du ministre Ondogoly Guindo, représenté par son secrétaire général, Hamane Demba Cissé.

Le projet en question va contribuer au processus de réconciliation et de paix, en s’inspirant des manuscrits anciens, des nouvelles démarches et des nouvelles valeurs en matière de résolution des conflits et de gouvernance. De ce fait, il s’adresse directement entre autres : aux universitaires et acteurs de l’éducation nationale ; aux décideurs au niveau des différentes institutions de la république ; aux autorités coutumières et religieuses ; à la classe politique et à la société civile ; aux représentations diplomatiques et partenaires du Mali et au grand public de façon générale.

Après les mots de bienvenue du représentant du maire de la commune III du district de Bamako, le président exécutif de l’Ong Savama-DCI, Dr Abdel Hader Haïdara a d’abord rappelé le contexte dans lequel, ces manuscrits anciens de Tombouctou ont été transportés à Bamako. Aujourd’hui, sauvés du saccage et de la destruction des groupes terroristes, ils sont sécurisés, répertoriés et numérisés, grâce au travail de l’Ong Savama-DCI et ses partenaires.

« Pour une large compréhension du contenu desdits manuscrits, plus de 20 millions de FCFA ont été débloqués» dira Abdel Kader Haïdara. Avant d’ajouter que le projet IMARP s’inscrit dans cette direction. A travers lui, il s’agira de comprendre et d’interroger ces manuscrits anciens dans la résolution des conflits. Pour ce faire, « il est prévu des campagnes de sensibilisation sur l’apport de ceux-ci dans la gestion des conflits. Ces camapagnes seront faites à Bamako et dans les régions de Ségou, Tombouctou et Kayes » a fait savoir le président exécutif de l’Ong Savama-DCI.

Ensuite, l’assistance a eu droit à une présentation du projet proprement dit, par le chargé de programme de l’Ong Savama-DCI, Dr Bazoumana Traoré. Celui-ci a parlé de l’agenda arrêté pour la mise en œuvre de ce projet. Cet agenda se fera par des séances d’information, de sensibilisation et des émissions radiophoniques et télévisuelles.

Quant à l’ambassadeur du Royaume-Uni au Mali, SEM. Barry Lowen, il a focalisé son intervention sur les valeurs culturelles du Mali, qui prônent de vivre ensemble. Selon lui les manuscrits anciens dont il est question, contiennent des valeurs qui favorisant la paix et la réconciliation et qui méritent d’être revisitées aujourd’hui pour réconcilier les maliens.

Pour le secrétaire général du ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Hamane Demba Cissé, les manuscrits constituent une source d’inspiration pour l’éclosion d’un Mali tolérant, pluriel et ouvert au monde. Se faisant, ils sont le support de réalités africaines les plus diverses (sociales, économiques et culturelles), de valeurs sur lesquelles il faut s’appuyer pour définir notre identité, construire le vivre-ensemble, la paix et le développement.

« Ce projet participe, sans doute, de la mise en œuvre du Plan d’action gouvernemental, à travers les engagements de mon département pour le renouveau d’un Mali réconcilié et en paix » a conclu Hamane Demba Cissé.

Diakalia M Dembélé

