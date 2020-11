Clôture des activités des OSC du Projet d’information sur les risques et dangers de la migration dans l’espace CEDEAO, la 2ème phase se termine sur un satisfecit des parties- prenantes

Sous l’égide de Mme Tangara Néma Guindo, Secrétaire général du Ministère des maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine, s’est tenue ce 16 novembre 2020 au Parc National, la cérémonie de clôture officielle des activités des organisations de la société civile dans le cadre du projet d‘Information et sensibilisation sur les risques et dangers de la migration irrégulière et de promotion de la libre circulation dans l’espace CEDEAO’.

L’exécution du 2ème Appel à manifestions d’intérêt des OSC pour les actions de sensibilisation sur les risques et dangers de la migration et la promotion de la libre circulation dans l’espace CEDEAO prend fin après 3 mois de mise en œuvre. Et la cérémonie de clôture, qui a réuni le S G du ministère des maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine et les ambassadeurs de l’Union Européenne à savoir son SE Salvador Pinto da França, Chef de Mission adjoint de la délégation de l’UE, son SE José Hornero Gomez ambassadeur du Royaume d’Espagne au Mali et d’autres ambassadeurs accrédités au Mali, a été opportune pour Mme Tangara Néma Guido de remercier partenaires et OSC pour leurs efforts pour une meilleure gouvernance des migrations.

Le 2ème Appel à manifestation est une enveloppe de 933 935 50 FCFA et à impliquer 18 associations de la société civile pour renforcer la communication de proximité sur les enjeux migratoires en instaurant un dialogue multi-acteurs sur la problématique au niveau local, régional et national. Les zones concernées par le projet ont été les régions de Kayes, Sikasso et le district de Bamako.

A travers différentes activités (conférence, activités culturelles, sportive, causerie-débat, réalisation de films etc), les actions des 18 OSC visaient à engager le dialogue sur les enjeux de la migration irrégulière. Les résultats obtenus sont porteurs d’espoir à en croire le secrétaire général des maliens de l’extérieur, pour qui le rôle des OSC est prépondérant dans la gouvernance des migrations tout comme l’accompagnement les PTFs.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

