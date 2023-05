Ils ont été accueillis, vendredi et samedi derniers, à l’aéroport de Bamako, par les autorités compétentes

Le gouvernement est à pied d’œuvre pour protéger tous les ressortissants maliens vivant au Soudan actuellement secoué par une crise politico-militaire. C’est dans cette dynamique que 50 de nos compatriotes ont été accueillis, vendredi dernier, à l’Aéroport international président Modibo Keita-Senou, par le ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, Alhamdou Ag Ilyène.

Le gouvernement a d’abord travaillé ardemment pour assurer la sécurité de nos ressortissants éparpillés dans des zones contrôlées par différentes forces en opposition. Un vol Mali-Soudan étant périlleux à cause de la situation actuelle dans ce pays, les autorités ont exfiltré nos compatriotes de Khartoum en Éthiopie où ils ont pu décoller à bord du vol commercial d’Ethiopian Airlines, jusqu’à Bamako en toute sécurité. Pour le ministre en charge des Maliens établis à l’extérieur, c’était le moyen le plus sûr d’avoir tout le monde en bonne santé.

Un ancien étudiant du Soudan, Youssouf Traoré, qui était retourné pour les vacances en janvier dernier, s’est trouvé pris au piège dans le pays lorsque les choses se sont enflammées. Le jeune homme était très reconnaissant vis-à-vis du gouvernement pour l’avoir fait sortir de ce «feu», qui menaçait leur vie. De son côté, il était difficile pour Mme Sow Fatou Camara, d’expliquer la situation dans laquelle elle vivait avec son mari et leur quatre enfants. La bonne dame, détendue sur une chaise, était reconnaissante de retourner chez elle.

À cause de cette situation imprévue au Soudan, nos ressortissants sont arrivés sans ressources. Le ministre en charge des Maliens établis à l’extérieur a promis que le gouvernement réfléchira via son département quant à leur accompagnement. Avant toute chose, une symbolique somme d’argent leur a été attribuée en guise de soutien. Alhamdou Ag Ilyène a ensuite assuré que «malgré les difficultés, nous essayons d’assister chacun de nos compatriotes où qu’ils se trouvent».

Le deuxième convoi comprenant 19 de nos compatriotes en provenance du Soudan a été accueilli samedi à l’Aéroport international président Modibo Keita-Sénou par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Seydou Coulibaly et le secrétaire général par intérim du ministère des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, Dr Boulaye Keita. Ils étaient accompagnés du chef de cabinet du ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, Mohamed Ag Albachar.

Un comité de crise, mis en place par le gouvernement, se chargera de suivre de près la crise au Soudan.

Jessica Khadidia DEMBELE

