Rapatriement volontaire : 99 migrants Maliens en provenance d’Algérie regagnent Bamako

Le chef de Cabinet du ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Mohamed Ag Albachar, a accueilli, le mardi 13 avril dernier à l’Aéroport international du président Modibo Kéita de Sénou, 99 migrants venant de l’Algérie dont 36 femmes.

Pour cet accueil, le chef de Cabinet du ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine était accompagné par le chef de mission de l’Organisation internationale pour les migrants Oim au Mali, Pascal Reyntjens, et des autorités sécuritaires et sanitaires de l’aéroport international du président Modibo Kéita de Sénou. Le rapatriement de ces 99 migrants dont 36 femmes, 10 enfants de 0 à 12 et un bébé de 8 mois a été effectué grâce une action menée en étroite collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrants (Oim), la Protection civile, la Direction régionale de la protection de la femme et de l’enfant, avec un appui de l’Union européenne à travers le Fonds fiduciaire d’urgence de l’UE pour l’Afrique.

Après leur descente d’avion aux environs de 12 heures, les 99 migrants ont été accueillis par le chef de Cabinet du ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine et les membres de l’Oim. Ensuite, ils ont été conduits dans les centres d’hébergement en attendant leur retracement familial.

Selon Monsieur Mohamed Ag Albachar, ce rapatriement volontaire a été rendu possible grâce au partenariat entre l’Organisation internationale pour les migrants et le gouvernement de Transition. “Vous savez, notre rôle est d’assister les Maliens de l’extérieur. Depuis l’éclatement de la pandémie de Covid-19 des Maliens se sont adressés à l’Oim avec la demande de rentrer chez eux afin de retrouver leurs familles car la possibilité d’emploi est devenue rare. Le département des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration africaine, en collaboration avec l’Oim, commence à faire rapatrier les Maliens en provenance d’Algérie. Il est important de souligner que la situation de nos compatriotes en détresse à l’extérieur reste une préoccupation majeure de plus hautes autorités de Transition”, a-t-il indiqué, avant d’ajouter qu’après ceux d’Algérie, le vice-président de la Transition s’est personnellement impliqué pour le retour de 172 de nos compatriotes du Maroc, avec l’appui du Royaume chérifien.

La semaine prochaine, le ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine s’apprête à accueillir 85 autres compatriotes de retour. Mahamadou TRAORE

