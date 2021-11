La Fédération des Communautés Africaines au Mali (FECAM) sous la houlette de son président Jonathan Attiogbé projette de donner un éclat particulier aux 21 ans d’existence de leur organisation. Ce sont une kyrielle d’activités placées sous la haute présidence du ministre des Maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine Alhmdou Ag Ilyène qui sont prévues pour marquer cet anniversaire. Ainsi, le coup d’envoi des festivités sera donné à travers une conférence de presse conjointement animée par le ministre des Maliens de l’extérieur et le président de la FECAM

Egalement, au programme de ces cinq jours d’activités, il faut noter l’organisation des conférences débats portant sur des thèmes comme: « l’intégration africaine », « la libre circulation des personnes et de leurs biens », « le panafricanisme »…Des thèmes développés par la Direction générale de l’intégration africaine, les ambassades du Ghana, du Niger. Des visites et des dons aux fistuleuses du Point G sont prévus, s’y ajoutent un don de sang, des expositions des mets africains. Le clou de l’évènement sera l’organisation du « marathon de l’intégration africaine » dédié à la stabilité et à la paix au Mali. Outre les autorités maliennes, les diplomates de l’Union africaine au Mali, de l’UEMOA et de la communauté des Etats de l’Afrique de l’ouest prendront part à ces journées commémoratives. L’objectif, selon les organisateurs, est de contribuer au renforcement des la cohésion entre les communautés.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

