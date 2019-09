Dans le cadre du renforcement du projet de Transparency international en Afrique subsaharienne, son conseiller régional Afrique, Samuel Kaninba s’est rendu au Mali pour le suivi du volet III de ce projet. Il a fait l’état des lieux de ce volet à la faveur d’un atelier, dontl’ouverture était présidée le mercredi 18 septembre, au Grand Hôtel, par le Secrétaire général du Ministère des Réformes Institutionnelles et des Relations avec les Institutions, Dr Abraham Bengaly. L’évènement a enregistré la présence du président de CRI 2002, Dr. Abdoulaye Sall.

Faut-il souligner que ce volet III du projet de renforcement de la présence de Transparency international en Afrique subsaharienne est financé par le gouvernement français à travers le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

En prenant la parole, M. Kaninba dira que cette visite s’inscrit dans le cadre d’une rencontre d’échange et de partage avec les autorités maliennes, les partenaires techniques, et les organisations de la société civile engagées dans les questions de bonne gouvernance.

Selon lui, pour la mise en œuvre du volet III de ce projet en novembre 2018, l’organisation Transparency International et le ministère de l’Europe et des affaires étrangères ont signé une convention de subvention. L’objectif de cette convention, dit-il, est de contribuer à la lutte contre l’impunité et à la promotion de la bonne gouvernance en Afrique subsaharienne. « Ce projet est mis en œuvre dans quatre pays, le Burundi, le Madagascar, le Mali et le Togo » a-t-il précisé.

De son côté, le président de CRI 2002, a soutenu que son organisation est responsable de la mise en œuvre des activités de ce projet lancé le lundi 11 février 2019 à Bamako.

D’après lui, ce projet vise la promotion de l’intégrité dans la gestion des affaires publiques, prisées via les citoyens, notamment les jeunes, les femmes, les syndicats, les autorités traditionnelles et la vulgarisation des instruments juridiques de lutte contre la corruption au Mali.

A son tour, Dr Abraham Bengaly a rassuré que son département ne ménagera aucun effort pour l’accompagnement de ce projet de Transparency International.

Par Fatoumata Coulibaly

