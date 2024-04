Investissement, gestion des activistes génératrices de revenus des femmes : Mukansi fait tâche

La coopérative “Musow ka Nieta Sira“ (Mukansi) a profité de sa cérémonie de commémoration du 8 mars, samedi dernier, pour parler d’“Investissement et gestion financière des activités génératrices de revenus et des entreprises des femmes“. Mukansi attire les attentions sur les potentialités. C’était le samedi, 20 avril 2024 au Centre national de documentation et d’information sur la femme et l’enfant (Cendif).

La Journée internationale des droits de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année, a été mise à profit cette année par la coopérative Mukansi pour décortiquer “Investissement et gestion financière des activités génératrices de revenus et des entreprises des femmes“.

L’investissement et la gestion financière sont des piliers essentiels pour le succès des entreprises dirigées par des femmes. En soutenant ces entrepreneures et en leur offrant les outils nécessaires pour prospérer, Mukansi veut contribuer à bâtir une économie plus inclusive, durable et prospère pour tous.

Les entreprises dirigées par des femmes jouent un rôle crucial dans l’économie mondiale, apportant innovation, diversité et croissance. Cependant, ces entrepreneures font souvent face à des défis uniques en matière d’investissement et de gestion financière.

Les entreprises dirigées par des femmes ont souvent plus de difficultés à accéder au financement que celles dirigées par des hommes. Cela peut être dû à des préjugés persistants, à un accès limité aux réseaux de financement ou à des normes sociales qui favorisent les entrepreneurs masculins. Pourtant, investir dans ces entreprises présente de nombreux avantages.

Une gestion financière efficace est essentielle pour assurer la pérennité et la croissance des entreprises dirigées par des femmes. Cela implique de bien gérer les flux de trésorerie, d’investir de manière stratégique, de contrôler les coûts et d’anticiper les besoins financiers futurs. Malheureusement, de nombreuses entrepreneures manquent parfois de connaissances ou de ressources pour optimiser leur gestion financière.

Il est donc crucial d’offrir un soutien spécifique en matière de gestion financière aux entrepreneures, en proposant des formations, des mentors et des outils adaptés à leurs besoins. En renforçant leurs compétences financières, les femmes entrepreneurs seront mieux armées pour prendre des décisions éclairées, assurer la croissance de leur entreprise et maximiser leur impact économique.

L’objectif de la coopérative Mukansi en organisant cette journée était d’abord de mettre en avant les réalisations de ses membres à travers les activités comme les dégustations et les expositions ventes des produits issus de la transformation locale faite par les femmes de la coopérative Mukansi. Ainsi, l’autonomisation des femmes tout en promouvant l’économie sociale, en favorisant l’auto emploi, l’objectif de la coopérative Mukansi était également de mettre sur pied un réseau efficient micro et macroéconomique de personnes pour valoriser la production malienne, de former, d’informer, de sensibiliser et de mobiliser les femmes sur leur autonomisation.

Pour la présidente de Mukansi, Mme Sangaré Aïssata Koné, “l’autonomisation de la femme est étroitement liée à son émancipation économique et sociale. En plus, c’est en lui donnant les moyens de prendre des décisions concernant sa vie, sa santé, son éducation et sa carrière, nous lui offrons la possibilité de se réaliser pleinement en tant qu’individu. Cela implique de garantir l’accès à l’éducation pour toutes les filles, de lutter contre les mariages précoces et forcés, de promouvoir des politiques publiques favorisant la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale“.

Les défis réels auxquels les femmes sont confrontées sont de plusieurs ordres et énormes. De par les efforts qu’elles consentent avec détermination leur place des activités génératrices de revenus tant en milieu rural qu’urbaine pour subvenir à leurs propres besoins et souvent à ceux de toute la famille. Ainsi elles participent à l’économie nationale.

Mme Sangaré Aïssata Koné a rappelé que la coopérative Mukansi a œuvré à mettre en place un mode de financement participatif permettant à certains de relancer leurs activités et à d’autres d’en créer de nouvelles.

Dans son discours, le Secrétaire général, représentant Mme la ministre de la Promotion de la femme, de l’Enfant et de la Famille a annoncé les engagements que le ministère a pris pour répondre aux besoins d’autonomisation des femmes de la coopérative Mukansi. En investissant dans le potentiel des femmes maliennes, l’on investit pour un Mali respectueux de l’égalité des droits, apaisé et développé.

Aminata Agaly Yattara

Ce reportage est publié avec le soutien de Journalistes pour les droits humains (JDH) au Mali et NED

