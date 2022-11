Le DG d’Orange, les responsables de la Fondation Orange en compagnie des membres du gouvernement de la Transition ont célébré le jeudi 10 jeudi novembre 2022 au Centre International de Conférence de Bamako la Journée de Solidarité de la Fondation Orange Mali.

C’est une tradition pour la Fondation de l’entreprise Orange Mali en marge des activités du mois de la Solidarité, d’organiser la journée dénommée « Journée de Solidarité de la Fondation Orange Mali (JSFOM) » en partenariat avec le Ministère de la Santé et du Développement Social. La présente édition tenue dans le cadre de la 28ème édition du mois de la solidarité a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement notamment celle du ministre en charge de la Réconciliation, du ministre délégué en charge de l’humanitaire et bien d’autres personnalités. Le DG d’Orange, Aboubacar Sadikhi Diop et l’administratrice générale de la FOM, Coulibaly Hawa Diallo étaient également présents. En faveur de cette journée, la FOM a procédé à une importante donation d’une valeur de 106 millions de FCFA dont 50 millions affectés à l’ achat de kits de protection contre la COVID19. A cela s’ajoutent :des denrées alimentaires ( sucre, riz, mil, huile, lait en poudre, blé, farine, lait infantile) ; des équipements pour les activités génératrices de revenus, des motos tricycles pour personnes handicapées ; des motos ambulances pour les centres de santé isolés ; des fournitures et kits scolaires pour les orphelins, des déplacés et démunis ; des couches pour bébé ; des moustiquaires imprégnées. Et bien avant la JSFOM, elle avait effectué certaines réalisations dont : la remise de matériel de radiologie à l’hôpital du district de la commune 4 d’une valeur de 38 millions ; organiser des consultations pédiatrique et ophtalmologique gratuite ; inaugurer des salles de classes ; doter l’ AMALDEME en médicaments etc.

Comme rappelé par le DG d’Orange, en 2022, la Fondation Orange Mali a multiplié diverses actions en faveur des groupes sociaux défavorisés en appui aux efforts de l’Etat. Ceci dans le cadre de sa politique de lutte contre la pauvreté et de l’exclusion sociale et le tout pour un coût global de plus de 700 millions de FCFA dont plus de 100 millions reçus de la fondation Orange Groupe. De plus, en partenariat avec le Programme National de Santé Oculaire et le Conseil National des Personnes Agées du Mali, la Fondation compte lancer sa traditionnelle caravane ophtamologique gratuite pour un investissement de 25 millions. A travers la tenue de cette journée de la solidarité de la fondation a signé sa solidarité à l’endroit des couches sociales vulnérables pour un budget de près de 220 millions de FCFA. Les membres du gouvernement n’ont pas manqué de signifier à l’entreprise la gratitude de l’ Etat pour son accompagnement constant et important.

Khadydiatou SANOGO /Maliweb.net

