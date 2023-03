Journée internationale des droits des femmes : L’ambassade de l’UE partage un déjeuner d’échange avec les femmes

Pour commémorer la journée internationale des droits des femmes, la délégation de l’Union européenne a partagé le jeudi 09 mars 2023 à la résidence de l’ambassadeur de l’UE, un déjeuner avec des femmes scientifiques.

Le temps d’un déjeuner la délégation de l’UE au Mali et les femmes scientifiques du Mali ont célébré la Journée de la femme autour du thème « Femme-Science et innovation ». C’est une tradition respectée à l’ambassade de l’UE de célébrer la journée internationale de la femme. Cette année, les femmes scientifiques étaient à l’honneur à la résidence de l’ambassadeur pour un déjeuner conservatoire et parler de ‘femme-science et innovation’. A l’occasion, les femmes maliennes évoluant dans les domaines scientifiques, les membres de la délégation de l’UE au Mali ainsi que des responsables étatiques ont échangé sur la question afin qu’il y ait davantage de filles et des femmes dans les filières scientifiques au Mali. Ces échanges ont également été l’occasion pour eux de relever les obstacles de l’éducation et du leadership des filles, donner des pistes de solutions mais surtout souligné les avantages liés de l’éducation des filles, et leur accès à la science. Toute chose qui va inéluctablement contribuer au développement socio-économique du Mali selon l’ambassadeur de l’UE, Bart Ouvry. Qui d’ailleurs n’a pas manqué de saluer le potentiel de ces invitées qui étaient des chercheurs à ne citer que le Pr Rokia Sanogo, le Pr Dombo Safiatou Niaré , des jeunes entrepreneures, les sœurs Drabo qui ont mis sur le marché des serviettes hygiéniques. Toutes les convives avaient un profil scientifique, et toutes des modèles d’excellence à encourager les filles à s’intéresser à la science et contribuer à l’émergence du Mali. Cette rencontre était surtout une aubaine de mise en réseau des femmes scientifiques entre elles, la coopération de l’UE et les représentations du système éducatif malien.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

