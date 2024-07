Il était Agent comptable et assistant de la Cheffe Comptable de la Société de Distribution Industrielle du Mali (SODIMA-SARL). Courant 2018, il a été inculpé pour avoir détourné 1 milliard 243.823.849 FCFA au détriment de sa Société employeuse et au profit de son entreprise SONETRA-SARL. Après l’examen de son dossier à la Cour d’Assises spéciale sur les crimes économiques et financiers dans sa session du Jeudi 4 juillet dernier, le Comptable SID a écopé de 10 ans de prison pour faux, usage de faux en écriture, corruption dans le secteur privé, soustraction de biens dans le secteur privé, et recel des produits des infractions de corruption et soustraction dans le secteur privé et Complicité. Tandis que ses co-accusés Mme Traoré Madoucou Coulibaly, sa Cheffe Comptable du temps et Boucari Adjeda Traoré, cadre de Banque ont été acquittés pour faute de preuve.

Travailler comme comptable dans une telle grande Société au Mali n’est pas donné à tout le monde. Malheureusement Sory Ibrahima Diarra (SID) par avidité n’a pas su profiter de cette chance et son intelligence lui a joué des mauvais tours.Le trentenaire a détourné 1 milliard 243.823.849 FCFA au préjudice de la SODIMA-SARL qu’il transférait dans le compte de l’entreprise SONETRA-SARL dont il était le promoteur. Son crime financier a été décelé en 2018. A la même année il fut placé sous mandat de dépôt plus précisément le 6 juin. Et le jeudi 4 juillet, il a été jugé et condamné à 10 années d’incarcération avec le remboursement de la somme détournée et 100 millions à titre de dommages et intérêts à la SODIMA-SARL.

Qu’est-ce qui s’est réellement passé ?

Courant Mai 2018, le Directeur Général Adjoint (DGA) de la SODIMA-SARL, en la personne de Mamadou Aboubacar Niangado, demandait à la Cheffe Comptable de l’Entreprise, Mme Traoré Madoucou Coulibaly, de procéder au nivèlement du compte bancaire de la Société N°001001201079-60 de la BNDA-Mali vers le compte bancaire de SODIMA-SARL ouvert à la BDM-SA.

En exécution de ces instructions, la Cheffe comptable a transféré le solde du compte BNDA de la Société à la BDM-SA. Au cours de cette opération, elle a constaté que le solde premier du Compte BNDA avait été presque consommé par des chèques en suspens. En bonne comptable elle a signalé cette situation au Directeur Général Adjoint. Ainsi, à la demande du DGA, Mme Traoré Madoucou lui a apporté les copies des différents chèques concernés, parmi lesquels, il décelait le N°8588577 (BNDA) d’un montant de 19.326.200FCFA, établi à l’ordre de Lassine Goïta pour le compte d’AMZ alors qu’il n’avait pas émis de chèque à cette date, encore moins signé au profit de la personne ou de l’entité susdite.

C’est après vérification au niveau de la banque, que la BNDA a précisé au DGA que le chèque suspect était en cours de traitement dans leur circuit bancaire et avait été mis à l’ordre d’une Société dénommée SONETRA-SARL.

Au même moment, les investigations ont permis de découvrir un autre chèque N°6588582 d’un montant de 7.917.200FCFA, censé avoir été émis par le Directeur Général (DG) de la Société Oumar Aboubacar Niangado au profit de la SONETRA-SARL, alors que cette opération ne figurait nulle part dans les écritures comptables de la Société (SODIMA-SARL).

Des investigations plus approfondies à travers les relevés du compte bancaire de l’Entreprise ouvert à la BNDA, permettront finalement de découvrir plusieurs autres opérations frauduleuses de transfert d’importantes sommes d’argent du compte bancaire susdit de la Société vers le compte de la SONETRA-SARL ouvert à la BMS-SA pendant que cette Société n’avait jamais eu la moindre relation d’affaire, commerciale ou professionnelle avec la SODIMA-SARL.

Le montant cumulé desdites opérations frauduleuses de transfert de fonds au préjudice de la SODIMA a été évalué à 1 milliard 243.823.849 FCFA. Et le DG par le truchement de son Avocat a porté plainte et une enquête ouverte à la Brigade Economique et Financière de Bamako a permis d’interpeller, poursuivre et inculper le Comptable Sory Ibrahima Diarra et sa Cheffe, Mme Traoré Madoucou Coulibaly de la SODIMA-SARL devant le Magistrat instructeur pour les chefs d’infractions de faux et usage de faux en écriture, corruption dans le secteur privé et soustraction de biens dans le secteur privé.

Le pot aux roses découvert !

Ainsi, à l’enquête préliminaire aussi bien qu’à l’information, l’accusé SID a entièrement reconnu les faits qui lui sont reprochés, contrairement à sa Cheffe Comptable Mme Traoré Madoucou qui les a catégoriquement réfutés. En plus, il ressort constamment de l’analyse du dossier que sur les exercices 2015, 2016, 2017 et 2018, 100 chèques falsifiés ou contrefaits étaient établis par SID en double exemplaire dont les premiers, à l’ordre de certains fournisseurs habituels de la SODIMA-SARL, portaient la signature frauduleusement scannée du DGA de la Société, et les seconds, la signature frauduleusement imitée du Directeur Général.

Egalement, pendant la procédure, le cadre de la BNDA Boucari Adjeda Traoré s’est vu inculper pour complicité de faux et usage de faux, des accusations que ce dernier a réfutées à bloc.

La journée du jeudi 4 juillet dernier a été entièrement consacrée à ce procès. Ont donc comparus à la barre Sory Ibrahima Diarra, Mme Traoré Madoucou Coulibaly et Boucari Adjeda Traoré comme accusés en cette session spéciale des Assises sur les crimes économiques et financiers. A l’issue donc d’une série d’auditions et de débats qui a poussé les travaux tardivement jusqu’au soir, l’accusé SID a été reconnu coupable et le jury (composé exclusivement des magistrats spécialisés) lui a infligé 10 ans d’encellulement avec le remboursement de la somme détournée ainsi que le payement de 100 millions de FCFA au titre de dommages et intérêts. Quant à ses deux co-accusés Mme Traoré Madoucou Coulibaly et Boucari Adjeda Traoré qui étaient également non détenus, ils ont regagné leurs domiciles, acquittés par la Cour pour culpabilité non établie.

Mariam Sissoko

