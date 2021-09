Arrestation de Soumeylou Boubeye Maïga et Mme Bouare Fily Sissoko : Leurs soutiens crient au règlement de compte politico-juridique

Convoqué dans la matinée du jeudi dernier (26 août 2021) à la Cour Suprême dans le dossier relatif à l’achat de l’avion présidentiel et des équipements militaires, l’ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a été placé sous mandat de dépôt. Tout comme l’ex-ministre des Finances, Mme Bouaré Fily Sissoko, l’ancien ministre de l’Economie et des Finances au moment des faits présumés.

En octobre 2014, le rapport du Bureau du Vérificateur Général sur l’achat de l’avion présidentiel et les équipements militaires a révélé des détournements de deniers publics par des opérations frauduleuses pour un montant de 9,3 milliards F Cfa. A l’époque Soumeylou Boubèye Maïga était ministre de la Défense et des anciens combattants. Il a donc été entendu le jeudi 26 août 2021 par la Chambre d’accusation de la Cour suprême avant d’être placé sous mandat de dépôt. Et dans l’après-midi du même jeudi, un mandat de dépôt a été émis contre Mme Bouaré Fily Sissoko, ancienne ministre de l’Economie et des Finances, dans la même affaire. Et pour les observateurs, ce n’est qu’un début puisque que de nombreuses autres personnalités du régime d’Ibrahim Boubacar Kéita et des hommes d’affaires seraient impliqués dans ces deux affaires.

Somme toute, dès l’annonce de l’arrestation de ces deux grands bonnets, les supputations vont bon train. Les soutiens de Soumeylou Boubèye Maïga crient au complot juridico-politique alors qu’une partie de la population croit dur comme fer que justice doit être rendue dans ces affaires claires obscures.

