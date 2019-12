Cette assemblée générale a officiellement noté l’installation de Maître Moustapha S M CISSE Bâtonnier dauphin élu le 26/12/2018 en qualité de Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Mali pour un mandat de trois (3) ans. Au cours de la même assemblée générale dix-huit (18) membres du Conseil de l’Ordre ont été élu :

1/ Me Tidiane Mangara

2/ Me AÏssata TEMBELY

3/ Me Mamadou DAFFE

4/ Me Moussa MAIGA

5/ Me Boulkassoum SIDALY

6/ Me Founeké TRAORE

7/ Me Abdoulaye SANGARE

8/ Me Mamadou TOUNKARA

9/ Me Souleymane Adamou CISSE

10/ Me Boubacar SOUMARE

11/ Me Ousmane B TRAORE

12/ Me Bakary SEMEGA

13/ Me Hamidou KONE

14/ Me Balla SEYE

15/ Me Abdoulaye Guimba OUANE

16/ Me Aboubacar S. DIARRA

17/ Me Moussa KEITA

18/ Me Drissa SAMAKE

