À la suite du prononcé de son verdict sur sa condamnation en vertu de l’article 74 du Statut de Rome, tenue en audience publique le mercredi 26 juin 2024 par la Cour pénale internationale (CPI), le bureau du Procureur à travers son Procureur général Karim A.A. Khan K.C a tenu à remercier le gouvernement du Mali pour sa reconnaissance pour leur collaboration de toutes formes qui ont permis à cette condamnation.

Au pupitre de la salle de presse de la Cour pénale internationale (CPI), au cours de sa déclaration relative à la condamnation partielle de M. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud , le Procureur de la CPI, Karim A.A. Khan K.C a salué cette condamnation à l’encontre du Djihadiste malien qui était auparavant un responsable de la police d’Ansar Eddine et d’Al-Qaïda au Maghreb islamique, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis à Tombouctou, au Mali, alors que la ville était sous le contrôle des groupes armés entre avril 2012 et janvier 2013. Sur la base des éléments de preuve présentés par son Bureau au cours d’un procès équitable et impartial, les juges indépendants de la Cour pénale internationale ont acquis la conviction que la culpabilité pénale de M. Al Hassan avait été établie au-delà de tout doute raisonnable pour un nombre des accusations portées contre lui.

La condamnation de M. Al Hassan marque une étape significative qui nous rapproche de leur objectif visant à amener les principaux responsables des atrocités commises contre la population civile à Tombouctou et dans la région à rendre des comptes. Cette affaire revêt une importance particulière pour la Cour pénale internationale et pour son Bureau car c’est la première fois qu’un accusé est poursuivi et condamné pour persécution religieuse et pour avoir prononcé des peines en dehors de toute procédure régulière. Le verdict de culpabilité rendu aujourd’hui pour de multiples chefs d’accusation, comme la mutilation et la torture, reconnaît les souffrances endurées par la population locale de Tombouctou, y compris de nombreuses jeunes filles et femmes. Je forme le vœu que ce moment puisse apporter un sentiment de justice et un certain réconfort aux victimes dont les droits ont été reconnus aujourd’hui.

Convaincu de ce verdict, le Procureur Khan prie également pour que ce procès, ce verdict, renforce la détermination collective de la communauté internationale à mettre fin à l’impunité qui prévaut pour les atrocités commises à travers le monde, qui se poursuivent sans répit dans beaucoup trop de régions du monde aujourd’hui.

Par ailleurs son Bureau va maintenant étudier attentivement le jugement, y compris l’accusation de persécution des crimes liés au genre présentée dans le cadre de la procédure, en vue de décider de toute action ultérieure éventuelle.

Remerciement du Procureur aux divers acteurs du procès

Pour Karim A.A. Khan K.C, ce procès n’aurait pu avoir lieu sans la participation de divers acteurs qui y ont contribué, chacun à sa manière. « Je suis profondément reconnaissant aux autorités maliennes qui, dès le début, ont généreusement fourni une assistance essentielle à mon Bureau, facilitant le recueil des preuves ainsi que d’autres aspects de notre travail. Je tiens également à remercier tous les autres États qui nous ont aidés, qui ont travaillé avec nous, qui ont collaboré et établi un partenariat afin que nous puissions nous acquitter de notre mandat et je reconnais en outre le soutien important que l’ONU continue d’apporter à notre action. Enfin, et surtout, je tiens à exprimer ma gratitude et mon admiration aux groupes de victimes et aux organisations de la société civile pour l’intérêt qu’ils ont accordé à cette procédure, leur résilience, leur engagement et leur partenariat qui a permis de parcourir ensemble ce chemin vers la justice. Cette journée témoigne de leur action. Je les en remercie » déclare t’il

Informe à nouveau que son Bureau poursuit actuellement son travail dans toutes les situations relevant de leur compétence. Car ils œuvrent pour que justice soit rendue à tous ceux qui sont touchés par des crimes internationaux et la justice a bel et bien été rendue. C’est grâce à cet engagement commun, à ces efforts déployés pour faire en sorte que les droits de chacun soient pleinement respectés, qu’ils démontrent, de manière tangible et claire, que toutes les vies ont la même valeur.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

