Depuis sa cellule de détention provisoire à la prison centrale de Bamako, le chroniqueur Mohamed Youssouf Bathily alias Ras Bath porte plainte auprès du Procureur général près de la Cour d’Appel de Bamako contre le procureur de la commune IV, Idrissa Hamidou Touré, en protestation de son arrestation.

La plainte de sieur Mohamed Youssouf Bathily date du 29 mai dernier. Elle est portée contre, ldrissa Hamidou Touré, Procureur de la république du tribunal de grande instance de la commune IV et toutes autres personnes que l’enquête découvrira. Depuis sa cellule à la maison centrale d’arrêt de Bamako, l’auteur de la plainte accuse ce haut magistrat de «forfaiture, de simulation d’infraction, arrestation illégale et séquestration ». Le chroniqueur et ses conseillers protestent contre les chefs d’accusations que le procureur de la commune IV a retenus contre lui.

Le plaignant estime que le procureur s’est servi de sa fonction de procureur pour l’arrêter de façon illégale pour une infraction qu’il n’a jamais commise. « Ce qui rend mon arrestation illégale et transforme ma détention en séquestration, faits prévus et réprimés par l’article 237 du Code A Pénal », souligne le Chroniqueur. Poursuivant toujours, Ras Bath proteste contre la « simulation d’infraction » utilisée pour l’arrêter en se mettant à interpréter le chef d’accusation : « Que la simulation d’infraction suppose la dénonciation d’un fait auprès des autorités judiciaires, susceptible de constituer une infraction et qui s’est avérée inexistante à la lumière d’une enquête; Les coupables encourront la peine de mort, si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles. Si la séquestration a été accompagnée soit de violences n’ayant pas le caractère de tortures corporelles, soit de menaces de mort, la peine sera celle de la réclusion à perpétuité ».

Ras Bath est fondé à croire que le procureur ldrissa Hamidou Touré a abusé de ses fonctions de Procureur en se référant sur les faits criminels ci-haut exposés.

En mars dernier, il a déclaré lors d’une cérémonie organisé par le parti ASM-CFP que l’ancien premier ministre, Soumeylou Boubèye Maiga, a été assassiné. Ces propos lui ont valu d’être interpellé par le procureur de la République de la Commune IV, puis placé sous mandat de dépôt pour « simulation d’infraction ». Malgré que les conseils du détenu aient déposé une demande de mise en liberté, que le Procureur Touré devrait audiencier le 13 Avril 2023, soit un mois après son arrestation, il est toujours maintenu dans les liens de détention.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

