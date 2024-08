Hama Maïga était à la barre des assises le mercredi 14 août 2024 pour répondre des faits de faux et usage de faux. Reconnus coupables, Hama Maïga a été condamné à 5 ans avec sursis et pour son absence à la barre, Abdourahamane Sidibé a pris 10 ans de réclusion criminelle par contumace.

A l’entame de ses propos la barre, l’accusé Hama Maïga a reconnu les faits qui lui sont reprochés en déclarant avoir participé à la falsification des tickets en tant qu’informaticien, mais qu’il n’était pas le cerveau de l’opération frauduleuse. Pendant son intervention à la barre, l’accusé n’a cessé de citer les noms de Sagobamady Kéita et Dantigui Coulibaly comme ses complices.

A la question de savoir ce qui l’a poussé à un tel acte, il a répondu qu’il voulait gagner beaucoup d’argent facilement. Le procureur a demandé dans sa plaidoirie la peine maximale pour Hama Maïga car, selon lui, il est un génie, mais il a préféré être un génie au service du mal.

La Cour dans sa délibération les a reconnus coupables. Ainsi, l’accusé Hama Maïga a été condamné à 5 ans d’emprisonnement avec sursis et Abdourahamane Sidibé a pris 10 ans de réclusion par contumace. Les deux accusés doivent payer la somme de 9 100 000 F CFA à la société Oryx et 2 000 500 F CFA à titre de dommages et intérêts.

Les faits se sont passés en mars 2021. Me Mamadou G. Diarra, au nom et pour le compte de la société Oryx Mali-SA, a saisi le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de la Commune V du district de Bamako d’une plainte contre Abdourahamane Sidibé et Hama Maïga pour faux et usage de faux.

Dans cette plainte, il exposait que la société Oryx A découvert que les susnommés sont impliqués dans une opération de falsification de bons de carburant à la disposition de trois de ses clients. En effet, avec le concours manifeste de Hama Maïga, Abdourahamane Sidibé a falsifié une importance quantité de tickets de bons de carburant en les faisant passer comme déjà utilisés, alors que les mêmes tickets se trouvaient toujours avec leurs propriétaires.

A l’enquête préliminaire, Sagobamady Keïta et Dantigui Coulibaly ont tous deux démenti les accusations de Hama Maïga. Cela leur a permis d’avoir un non-lieu partiel pour être mis hors de cause.

Marie Dembélé

Commentaires via Facebook :