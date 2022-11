Les responsables communautaires et politiques de Tombouctou et d’autres localités du Mali se sont retrouvés, le samedi 19 novembre, au domicile de Cissé Oumar Hamama Ansari, président de la Coordination des Kel Ansar et Alliés (CKA&A). Objectif : mettre de côté les divergences politiques et idéologiques pour se parler en famille et mutualiser les efforts afin de sortir le Mali de la crise.

« Promouvoir la paix et la cohésion sociale entre les maliens ». C’est l’objectif recherché par Cissé Oumar Hamama Ansari, président de la Coordination des Kel Ansar et Alliés (CKA&A), qui affirme mettre tout en œuvre pour la réconciliation nationale au Mali. C’est ce qui explique l’organisation de cette rencontre entre les fils d’un même pays qui ne vise rien d’autre que la paix et le vivre ensemble entre les communautés maliennes, a déclaré le président de la CKA&A.

Les invités ont salué et remercié le président Cissé Oumar Hamama Ansari pour cette initiative qui s’inscrit dans la continuité d’une démarche qui cadre avec la devise de la CKA&A : « Ensemble pour la paix, la bonne gouvernance, le développement local et la cohésion sociale entre toutes les communautés ». Elles sont inspirées des valeurs du défunt et sage chef de la tribu Mohamed Elmehdi Ag Attaher.

« C’est quelque chose que nous encourageons et que nous demandons de perpétuer. Nous retrouver ici tous ensemble ne peut que renforcer nos liens pour le Mali », a rappelé Amadou Saye. « Réunir des bozos, des sonrhaïs, des tamacheks, des dogons, des partis politiques, nous disons félicitation, on a besoin de ça. Plus on est ensemble mieux cela vaudrait pour notre vivre ensemble », a renchéri l’ancien ministre Maouloud Ben Kattra de l’Association des Ressortissants pour le Développement du Cercle de Tombouctou (ARDCT), selon qui réunir les communautés de Tombouctou et ailleurs pour se retrouver mérite des « félicitations».

Une opportunité pour développer la culture de la paix

Au cours de cette rencontre, les divergences politiques et d’opinions ont cédé la place à la nécessité de se parler, de se comprendre sur le seul sujet de la mutualisation des efforts pour la paix entre les communautés, gage de la paix définitive et du développement du Mali. C’est l’opinion de Hama Ag Mohamed, leader de la communauté des Idnan. « Ce n’est pas la première fois et j’espère que ce ne sera pas la dernière fois que nous nous retrouverons. Des initiatives du genre peuvent contribuer à la cohésion sociale et contribuent au rapprochement » a-t-il affirmé.

Même son de cloche chez Attaye Ag Mohamed, chef de la délégation de la CMA au comité de suivi de l’Accord. « Nous restons engagés à accompagner toute initiative individuelle ou collective de façon formelle ou informelle qui œuvre pour la paix » a-t-il dit tout en soulignant que « le fait de se mettre ensemble est une opportunité pour développer la culture de la paix ».

Cette rencontre qui se tient dans un contexte marqué par des difficultés dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale a vu la participation, outre les personnalités citées plus haut, Alassane Abba du parti Codem, Bocary Treta, l’ancien ministre Hamadoun Touré, Mohamed Ould Jehid et Mr Boubacar Ould Hamady, Président de l’autorité intérimaire de Tombouctou.

On notait aussi la présence des membres de la tribu Oulad diich, du maire de la commune de Dofana, les leaders communautaires, présidents d’association, notables et leaders d’opinion de Tombouctou, Gao, Ménaka, Bandiagara, Mopti, Ségou,Kidal, Taoudéni entre autres.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

