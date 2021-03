La Fondation d’Orange Mali allège les populations défavorisées avec une enveloppe de 50 millions de F CFA

Le Jeudi 11mars 2021 la Fondation d’Orange Mali a procédé à une importante remise de dons à 12 centres d’accueil d’enfants en situation difficile. La cérémonie de remise s’est déroulée au Campus d’Orange sis à l’ACI 2000 en présence du directeur national du développement social et des bénéficiaires.

Nonobstant que le mois de la solidarité n’a pas été magnifiée au titre de l’année 2020, la fondation Orange Mali a tenu ne pas se soustraire à la tradition. En effet, la fondation Orange Mali a manifesté son empathie aux couches vulnérables en cette période de crise multiforme dans notre pays. Il s’agit d’appuis multiformes auprès de différents bénéficiaires à savoir le ministère de la santé et du développement social via la direction nationale de la santé, près d’une centaine d’associations caritatives et 12 centres d’accueils d’enfants en situation difficile, tous ont été soutenus par la fondation.

Au total les bénéficiaires des dons de la fondation s’élèvent à près de 10 000 personnes dans le cadre du mois de la solidarité, et ce sont plus de 40 tonnes de vivre et de donations diverses qui ont été distribués pour un budget de 50 millions.

La remise faite aux centres d’accueil est composée de vivres (riz, petit mil, huile lait en poudre, lait 1er et 2ème âge) en plus de kits d’AGR ( moulins décortiqueuses, kits de maraîchage, kits scolaires notamment des cahiers et des sacs d’écoliers). A cela s’ajoute des vêtements, des chaussures, des draps, des moustiquaires, des motos ambulances et motos tricycles pour personnes handicapées.

De par ces dons, la fondation cherche à aider les bénéficiaires à surmonter les difficultés alimentaires, sanitaires et économiques auxquelles elles ont confrontées avec l’ actuelle conjoncture.

Le directeur national du développement social Ibrahim Abba Sangaré a salué la fondation d’Orange pour sa constance et son assistance consistante et diversifiée dans l’ ensemble du pays. Mariam Gakou Aïchata Diop du Centre d’accueil et d’orientation des déficients intellectuels ‘Lumière d’espoir’, la représentante du service social des armées et l’ ensemble des bénéficiaires ont tenu à exprimer à la fondation d’orange leur immense joie et gratitude pour son assistance.

Pour sa part, l’administratrice générale de la fondation d’Orange Hawa Diallo, a réaffirmé leur disponibilité et la satisfaction de pouvoir contribuer au bien-être des populations maliennes.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

