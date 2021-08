La fondation Orange Mali en première ligne dans la lutte contre la COVID19

La fondation Orange –Mali est très engagée dans la lutte contre la COVID19 au Mali. En effet, le budget 2020 de la fondation d’Orange Mali s’élève en numéraires à 808 millions de FCFA, 124 millions consacrés en matériels et plus de 100 millions de sms de sensibilisation envoyés aux clients dans le cadre de la lutte contre la COVID19. Cette information a été donnée par les administrateurs de la fondation , à l’occasion de leur présentation du bilan le jeudi 12 août 2021 dans les locaux de DFA Communication.

L’administratrice générale de la fondation Orange Mali, Coulibaly Hawa Diallo et ses collègues ont rencontré la presse ce jeudi 12 août 2021 dans le cadre de la présentation du bilan 2020 de la fondation Orange. Selon le conférencier, pour raison de la crise sanitaire, la fondation a affecté plus de la moitié de son budget contre la pandémie. Aussi en concertation avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales, la fondation a octroyé à ce dernier une donation de 470 millions pour l’achat d’équipement en vue de renforcer le plateau médical, en plus des kits de protection, de médicaments et de kits de lavage de mains.

Toujours dans le cadre de la lutte contre la COVID19, la fondation Orange Groupe et la fondation Orange Mali, se sont associées pour une donation de don de matériels et d’équipement à hauteur de 77 934251 F CFA. Les dons étaient constitués de gants, de masques, de blouses de protection médicale, de lunettes de protection et de thermomètres pistolets. De plus, la fondation a injecté 100 millions de F CFA en crédit téléphonique aux agents chargés de la lutte contre la pandémie. Ce soutien au corps médical visait à faciliter la coordination et les liaisons sur le terrain du personnel sanitaire. En de cet important appui, la fondation a soutenu d’autres domaines de la santé à ne citer : la caravane ophtalmologique, des prises en charge de la chirurgie cardiaque, des dons de médicaments et le diabète.

La santé n’est pas le seul domaine d’intervention de la fondation Orange Mali. Elle a également soutenu les domaines de l’éducation, la solidarité et la culture. Un accompagnement illustré par le déploiement des écoles numériques à travers le pays ; la réalisation de maisons digitales ; la réalisation des projets « villages Orange » ; la réalisation de modules scolaires ; en plus des investissements pour le bien-être des populations. Il s’agit notamment des dons de vivre estimés à plus de 50 millions.

De plus, la fondation continue ses efforts en 2021 pour lutter contre la pandémie, déjà elle a effectué une remise de 10 000 tests PCR, 3200 tests sérologiques et 3 minilabs. Parallèlement, elle accompagne les femmes à la gestion des activités génératrices de revenus en plus de ses financements dans les maisons digitales orange.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

