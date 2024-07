La société Madala KOUMA frère et fils (SOMAKOFF-SA) vient de mettre sur le marché un nouveau produit, il s’agit un lait en poudre dénommé GALI Lait. La cérémonie de lancement s’est déroulée ce samedi 27 juillet 2024 dans la cour de la SOMAKOFF en présence des patrons de ladite société assistés par des collaborateurs, parents et amis.

Ils étaient nombreux les administrateurs de la société SOMAKOFF , et grands opérateurs économiques de la place à participer dans une belle ambiance de convivialité à la cérémonie de lancement du tout dernier produit mis sur le marché par la société Madala Kouma Frère et fils.

Le lait en poudre Gali est un lait de bonne qualité adapté aux besoins et préférences des consommateurs selon la présentation faite du produit. Certifié FSSX 22000 qui atteste de sa bonne qualité pour la consommation humaine suivant la norme internationale. Une certification qui garantit que Gali est fin prêt en toute sécurité pour les consommateurs conformément aux exigences réglementaires.

La fabrication du lait Gali est le fruit des longues années de recherche, a fait savoir Ousmane Kouma s’exprimant au nom de l’ensemble de la société SOMAKOFF. Il précise que la fabrication du lait Gali a bénéficié de l’expertise des australiens.

Quant à Coulibaly Asma Coulibaly consultante qualité et nutritionniste, elle assure à son tour la bonne qualité du lait Gali, ses propriétés nutritionnelles, et cela après avoir rappelé les bienfaits de la consommation régulière du lait pour l’organisme avec ses multiples apports nutritionnels.

Dans son intervention Ousmane Kouma, a eu à rappeler l’historique de la société SOMAKOFF. En 1960, les deux frères Kouma, Tidiane Kouma et Madala Kouma se sont associés pour mettre en place un commerce qui a fructifié vers l’ouverture d’une usine de fabrication de chaussures et articles en plastique en 1984 dénommée « Société Africaine de Chaussures et articles en plastique » en abrégé (SOACAP). En 1995, la société a une fois de plus agrandi son champ d’intervention avec une unité de reconditionnement de bouillon « MAGGI », fruit d’un partenariat exemplaire avec la firme multinationale NESTLE. Le groupe a un champ d’activité diversifié allant du transport à l’alimentaire etc.

SIMAKOFF SA jouant le rôle de la société mère, du haut de ses 40 ans d’expérience se réjouit ce jour de la mise sur le marché du lait Gali.

Le président des consommateurs, Abdoul Wahab Diakité lors de cette cérémonie a félicité le groupe, et assuré que les droits des consommateurs ont été respectés à travers ce produit de qualité conformément aux exigences réglementaires.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

