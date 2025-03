By

Le ministre Commissaire à la Sécurité Alimentaire, Redouwane Ag Mohamed Ali, a lancé le lundi 24 mars 2025 dans les locaux de la Direction générale de l’OPAM, un dispositif de vente de vivres à prix réduit pour les ménages à faibles revenus non éligibles à la distribution gratuite. Une initiative mise en œuvre autant pour les ménages vulnérables de Bamako que les régions à forte concentration de population, en tout 1000 ménages seront touchés par le dispositif.

La Facilité Alimentaire (FAM) est un mécanisme novateur mis en place par le Commissariat à la Sécurité Alimentaire dans le but d’assurer un accès équitable à l’alimentation et à la nutrition pour les populations maliennes démunies. Mise en place depuis deux ans par le commissariat à la Sécurité Alimentaire, la FAM est également connue sous le nom de ‘vente à prix social’. Et, après une phase d’essai réussie à Bamako en 2024, l’institution vient ce jour officiellement lancer l’édition 2025 qui s’étend aux régions à forte concentration de population, avec l’ objectif de toucher un millier de ménages.

La cérémonie de lancement a été marquée par la présence du représentant du Programme Alimentaire Mondial, celle des autorités administrative et coutumière ainsi que certains bénéficiaires du dispositif.

Le représentant de la Délégation spéciale de la Commune II et le Chef du quartier, ont tout deux soutenu l’importance de cette initiative sociale, qui, selon eux, apportera un soulagement considérable aux familles les plus démunies. Ils ont ensuite émis le souhait de voir l’initiative perdurer pour le bénéfice des populations vulnérables.

De son côté, le porte-parole des bénéficiaires, a exprimé sa vive satisfaction et son émotion, soulignant que la vente des vivres à prix réduit, va inéluctablement soulager les familles à faibles revenus. « Nous sommes extrêmement reconnaissants », a-t-il dit, soulignant que le sac de riz de 50kg leur est proposé À 13000FCFA, un prix très avantageux par rapport aux tarifs proposés sur le marché, selon ses dires.

Le ministre commissaire à la Sécurité Alimentaire, dans son discours, a expliqué que la “Facilité Alimentaire” a été instaurée dans un esprit de justice sociale afin de garantir un accès équitable à l’alimentation et à la nutrition pour les populations démunies. Tout en précisant que le dispositif s’adresse aux personnes non éligibles à l’aide alimentaire gratuite, mais dont les revenus sont insuffisants pour couvrir leurs besoins alimentaires de manière digne. Il a également assuré que la phase pilote a été une réussite d’où l’extension de l’opération dans les régions à forte concentration urbaine. Et dans une premier temps, l’opération va soutenir l’opération ‘Sunkalo Solidarité’, lancée par le président de la Transition afin d’alléger les souffrances des populations vulnérables durant le Ramadan.

