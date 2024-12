Faire le bilan des activités réalisées en 2024, dégager les perspectives pour 2025 étaient les principaux points inscrits à l’ordre du jour des travaux de la 13e session du conseil d’administration de l’Agence pour la promotion des exportations du Mali tenus le 18 décembre 2024 au siège de l’Agence à l’ACI 2000.

Cette 13e session du conseil d’administration de l’Apex-Mali représente, selon le directeur général de la structure, Massoudou Cissé, un moment privilégié pour faire le point des activités réalisées, partager les ambitions et définir les orientations stratégiques qui guideront les actions futures. Pour le directeur général, l’Apex-Mali réaffirme son engagement indéfectible envers sa mission de développement des exportations des biens et services maliens, stimulation et transformation durable de l’économie malienne en s’appuyant sur le développement endogène basé sur les ressources locales, les savoir-faire nationaux et une mobilisation inclusive des acteurs économiques tournés vers l’export. Au cours de l’année 2024, a-t-il poursuivi, malgré le contexte socio-économique difficile avec son corollaire de coupe budgétaire, l’Agence a pu réaliser des résultats satisfaisants en termes d’activités et de mobilisation des ressources financières (subvention de l’Etat et partenaires). “Dans un proche avenir, nous ambitionnons de jouer un rôle central dans la transformation de l’économie de notre pays en nous appuyant sur trois piliers : faciliter l’accès des produits maliens à de nouveaux marchés, notamment en renforçant nos actions de prospection et de promotion, et en mettant en lumière la richesse et la qualité des produits made in Mali. Nous allons aussi améliorer la compétitivité de nos exportateurs, en misant sur la modélisation des infrastructures, le renforcement des capacités techniques et l’accompagnement stratégique pour répondre aux exigences des marchés internationaux”, a-t-il expliqué.Le service entend aussi soutenir une approche durable et innovante du commerce international, en intégrant des solutions respectueuses de l’environnement, tout en anticipant les défis géopolitiques et socio- économiques propres à notre région.

Pour réaliser cette vision, l’Apex-Mali, selon son directeur général, s’est fixée un objectif ambitieux pour 2025. Il s’agira, entre autres, de moderniser les infrastructures et renforcer les compétences des acteurs du secteur export grâce à des programmes de formation ciblés, promouvoir des partenariats internationaux stratégiques, tout en veillant à valoriser nos atouts nationaux dans des cadres de coopération équitables et mutuellement bénéfiques, mettre en place un système d’agrément pour les produits d’exportation, garantissant leur qualité et leur conformité aux normes internationales.

S’y ajoutent la digitalisation des certificats d’origine des marchandises destinées à l’exportation, la poursuite de la mise en œuvre du système de codes à barres au Mali. “L’année 2025 sera une année charnière pour l’Apex-Mali et sera marquée par l’accélération de nos efforts pour positionner notre pays comme un acteur incontournable dans le commerce international. Ce défi exige une collaboration étroite entre tous les acteurs (institutions, partenaires techniques et financiers, et exportateurs)”, a promis Massoudou Cissé.

La présidente du conseil d’administration, Mme Alwata Ichata Sahi, a rappelé le rôle crucial de l’Agence pour l’avenir de notre économie. Elle a déclaré que l’année 2024 a été riche en réalisations pour l’Apex-Mali, malgré les contraintes budgétaires et structurelles. Le taux d’exécution du programme d’activités, s’est établi selon elle à 86,66 %, reflétant les efforts conjoints de toutes les activités pour faire avancer les projets phares. Pour 2025, les prévisions de ressources globales de l’Apex-Mali s’élèvent à 799 573 000 F CFA provenant de la subvention de l’Etat et des ressources propres. “En termes de programmation de cette année, l’accent sera surtout mis sur la réalisation des activités suivantes : réaliser une étude de faisabilité pour la construction d’un centre d’exposition, réaliser une étude de création et d’organisation de l’Interprofession de la filière du soja et assurer sa mise en œuvre. Il est aussi prévu la réalisation d’une étude de faisabilité pour la construction d’entrepôts de stockage et de centres de conditionnement pour la mangue, la patate douce et l’anacarde”, a révélé la présidente du Conseil d’administration.

La réalisation d’une étude sur les facilités techniques bancaires et d’assurances pour les biens et services à l’exportation, l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de renforcement des capacités de l’Apex-Mali font aussi partie de ce programme tout comme l’élaboration de l’annuaire 2025 des exportateurs du Mali, le renforcement des connaissances des opérateurs économiques sur les exigences des marchés. Et surtout l’organisation de la participation du Mali à l’Expo-2025 Osaka, Kansai, Japon et de la Journée nationale des exportateurs du Mali… Ntons que la présidente du CA a tenu particulièrement à remercier le Directeur général de l’Apex-Mali Massoudou Cissé et l’ensemble du personnel pour le travail réalisé dans un contexte financier difficile.

Kassoum Théra

Commentaires via Facebook :