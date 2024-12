Le Centre National de Promotion du Volontariat lance le programme Yiriba, le volontariat senior

Dans le cadre de son programme d’activité, le Centre national de promotion du volontariat (CNPV) a procédé au lancement de Yiriba, le volontariat senior. Un programme qui s’inscrit dans une démarche de valorisation de l’expérience et des compétences des seniors. C’était le samedi 28 décembre à la Maison de la presse sous l’égide de son Directeur général, Hamed Salif Camara.

Conçu par le Centre national de promotion du volontariat (CNPV), le programme YIRIBA, le volontariat senior, a été conçu pour encourager les seniors à partager leurs expériences et leurs compétences au sein de la communauté. Il s’inscrit dans une démarche de valorisation de l’expérience et des compétences des seniors, leur permettant ainsi de contribuer à la société tout en renforçant les liens intergénérationnels. « Nous croyons fermement que chaque senior a un rôle précieux à jouer et que leur engagement peut avoir un impact significatif », a déclaré Hamed Salif Camara, Directeur général du CNPV).

Le volontariat national est, selon lui, un vecteur essentiel pour promouvoir la solidarité et l’entraide entre les citoyens. Le programme vise à encourager l’engagement patriotique en offrant aux seniors des opportunités de volontariat qui répondent à leurs intérêts et leurs compétences ; renforcer les liens sociaux en favorisant les interactions entre les générations et créer un réseau de soutien et enfin valoriser l’expérience.

Yiriba, le volontariat senior, n’est pas comme les autres programmes classiques du CNPV. Il s’inscrit dans la durée. « C’est un programme à vie », a insisté Hamed Salif Camara. Pour participer au programme, il suffit de s’inscrire en ligne via le portail du CNPV : www.volontariat.ml. La mise œuvre opérationnelle du programme de volontariat est réalisée par le CNPV à travers l’appui aux services techniques de l’Etat, les Collectivités territoriales, les Organisations de la société civile, les ONG, le secteur privé afin de faciliter l’accès des communautés vulnérables aux services sociaux de base.

Il faut rappeler que la cérémonie s’est déroulée en présence de Aminata Dramane Traoré, ancienne ministre, et Ben Chérif Diabaté, communicateur traditionnel, qui ont tous salué l’initiative.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

