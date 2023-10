Le Mali, une Nation qui cherche encore un Etat : Le Mouvement ‘’Génération Engagée’’ engage le débat

A l’occasion de la célébration de la fête de l’Indépendance du Mali, le Mouvement ‘’Génération Engagée’’ a organisé une conférence-débat, samedi dans la matinée au Restaurant ‘’La Pirogue’’. Placée sous le thème : «63 ans d’Indépendance, le Mali, une Nation qui cherche encore un Etat », elle était animée par l’ancien Ministre, Dr Ousmane Sy et la modération assurée par le journaliste Mohamed Attaher Halidou Maïga de Joliba TV.

Le Mouvement ‘’Génération Engagée’’ est une organisation citoyenne des jeunes qui ont décidé de mener le combat pour l’éveil de conscience au Mali. Cela, pour permettre aux jeunes d’être pleinement engagés, capables d’apporter des réponses aux problématiques de leurs communautés respectives. Mis sur les fonts baptismaux depuis 2 ans et dirigé par Moctar Ousmane Sy, ledit Mouvement, déclare son président, se veut aussi comme mission de permettre à la jeunesse de comprendre les véritables enjeux du Mali, en s’interrogeant sur : ‘’Qu’est-ce qu’il faut pour une sortie de cette crise malienne’’ ? En plus, que le Mouvement vise à donner la chance à chaque jeune du Mali de participer à la construction du pays suivant son domaine de compétence, ses priorités et sa compréhension.

Evoquant la tenue de cette conférence, M. Sy affirme qu’il s’agit de créer un cadre entre les jeunes et les ainés, d’autant plus qu’ils sont dans une logique d’être engagés avec ceux-ci et non contre eux. Pour cela, dans le but d’apprendre sur ce qu’on peut considérer comme des réussites comme des échecs. D’où l’organisation de cette rencontre avec l’emblématique ancien Ministre, Dr Ousmane Sy, qui a tous les atouts et les expériences pour parler du Mali.

Sur le thème retenu, Moctar .O. Sy a fait savoir que le conférencier était l’homme le mieux placé pour parler de cela parce qu’il a été le Père de la décentralisation au Mali. Celui qui a cherché à rapprocher l’Etat et les communautés, en plus des modes de vie des communautés pour que l’Etat puisse répondre aux besoins exprimés par ces communautés. Comme message, le Président de ‘’Génération Engagée’’ a appelé les jeunes à l’union sacrée autour du Mali et de se mobiliser pour ce pays qu’est notre patrimoine commun, d’être solidaires envers les uns et les autres. Et surtout à s’instruire, à se former et s’engager pour le Mali.

Quant au conférencier, Dr Ousmane Sy, dans son exposé, il a détaillé que l’Etat étant une production de la Nation, dont l’existence est basée sur 3 supports qu’il a nommé le ‘’Trépied’’. A savoir : l’Administration, la Justice et les Forces de Défense et de Sécurité. Choses, selon lui, qui sont mises en cause depuis le début de la crise malienne jusqu’à aujourd’hui. A l’en croire, les temps ont changé, le Mali a changé et les Maliens aussi. Donc, que les Institutions et les pratiques des Institutions doivent s’adapter à ces évaluations. En clair, dans la mesure où la population d’aujourd’hui, en majorité des jeunes, n’acceptent pas ce que leurs pères ont accepté. Parce qu’ils exigent d’être reconnus, d’être écoutés, d’être concertés et impliqués, surtout qu’ils ne sont pas obéissants. « C’est à l’Etat de s’adapter à cela, la population ne s’adapte pas à l’Etat, c’est l’Etat qui s’adapte à la population »a-t-il éclairé. Dr Sy a ainsi préconisé que les Maliens doivent accepter la négociation, la concertation, le dialogue et le compromis.

Par Mariam Sissoko

