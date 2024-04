La grande conférence internationale des détenteurs des pouvoirs occultes, qui s’était tenue du 6 au 12 février dernier à Bamako, a révélé, au monde entier le professeur Mamadou Babou NIANG. C’est vrai que l’inauguration du siège des mystères dédié aux sorcières et sorciers, a suscité beaucoup de polémiques, mais la réalité est que, l’Afrique est fondée sur des mystères.

Quoiqu’on fasse et qu’on dise, tout africain a dans sa conscience, l’existence du surnaturel. D’ailleurs, pour tout problème, le premier réflexe est de recourir aux détenteurs des pouvoirs mystiques pour y faire face. Cela n’est donc pas du nouveau pour l’africain, que la question de la sorcellerie soit posée et traitée.

D’ailleurs, ce qui est très pertinent, est que dans cette démarche argumentaire, il existe dans chaque famille africaine, un secret, une croyance ou un mythe. Le professeur Mamadou Babou NIANG, est de loin, plus qu’un simple individu dans la société. Il est plutôt, un phénomène parmi les humains. C’est dans les années 200, que feu Adama Zerbo de la compagnie de tabac CRAVEN A, m’a présenté son ami, dans mon Agence de Communication.

Au siège l’Agence de Communication Groupe Africa Leaders voici ce que me disait feu Adama ZERBO : ” Monsieur MONOKO Toaly, mon Expert en Communication, je suis venu vous présenter mon ami, Babou NIANG, un magicien, afin que vous puissiez faire sa communication et le promouvoir. Il a des talents, des valeurs et des Secrets. Mais il n’est pas bien connu.” Fin de citation ! C’est ainsi, que l’Agence Conseil en Communication, Groupe Afrique Leaders, s’occupa de la communication du professeur Babou NIANG, pour mener ses croisades à travers plusieurs régions et villes du Mali et en Afrique. Cela, sous le thème de la démystification et le traitement rapide des certaines maladies dites incurables.

À Bamako, ce sont les quartiers et communes que nous avons sensibilisés et animés. Par exemple, Banconi, Korofina, Fadjiguila, Faladié, IJA, le Parlement des enfants à la cité UNICEF. Dans les régions et villes, citons entre autres, Ségou, Bougouni, Sikasso, Kolokani, Koulikoro, Kayes, Koutiala…En Afrique, ce sont des pays comme le Burkina Faso, la Guinée Conakry, le Sénégal, la Côte d’Ivoire etc. Le professeur Mamadou Babou, y a animé des conférences et a fait des exposés et surtout des démonstrations, en se basant sur sa grande sphère des magies.

Très ancré dans la magie rouge, il informe, sensibilise et enseigne sur les réalités des arbres, des animaux et des eaux. Toutefois, il ouvre les esprits sur les mauvais usages et les mauvaises pratiques, des pouvoirs mystiques. Partout où nous avons accompagné Professeur Mamadou Babou NIANG, personne n’a pu résister à la qualité de ses démonstrations.

À suivre!

Monoko Toaly

