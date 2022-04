Selon une source bamakoise, il n’y aurait pas eu une adhésion de tout le village autour de la récente visite de l’Ambassadeur de l’Inde au Mali, Anjani Kumar Sahay. En effet, beaucoup de membres de l’association des ressortissants de Dangassa à Bamako ont boudé cette rencontre inédite pour n’avoir pas été associés à son organisation dans la contrée et qui a mobilisé les populations du village et de ses environs. Pour la petite histoire, on apprend que le diplomate indien a été rebaptisé du nom de Lassine Camara.

Dangassa est un joli patelin de plus de 3 000 âmes fondé par les fiers conquérants de la terre du Mandé : les CAMARA. Le village tire cependant sa renommée de la permanence de sa grande foire hebdomadaire qui continue de mobiliser depuis des décennies des dizaines de forains tous les mercredis. Depuis la création des communes dans notre pays, ce village défraie la chronique à cause de son refus catégorique de reconnaître Niagadina comme chef-lieu de commune regroupant les cinq villages (Niagadina, Dangassa, Manfara, Nanguila, Kansamana). La commune a été créée à la suite d’un amendement à l’Assemblée nationale, sous la présidence du Pr Aliou Nouhoun Diallo.

La décision de boycott a été prise à l’unisson par tout le village, y compris ses fils installés à l’étranger. Mais au fil des ans, les positions des uns et des autres ont sensiblement évolué entre les radicaux jusqu’au-boutistes et la frange «modérée». Cette tendance opte désormais pour un compromis positif qui passe à ses yeux par la reconnaissance, même tardive, de la commune et la participation du village aux élections communales systématiquement boudées par les populations locales en âge de voter.

En attendant de trouver un compromis entre les deux positions, le village continue de faire face aux graves conséquences de cette situation si regrettable qu’elle prive des dizaines de nouveau-nés de certificats d’acte de naissance délivrés par les services d’état-civil de la commune.

Une solution politique de grande intelligence est-elle toujours possible pour arrondir les angles entre les deux parties ?

B.C

