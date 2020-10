Libération de Soumaïla Cissé : Le ouf de soulagement de son ami français Michel Darwiche

La libération de Soumaïla Cissé, président de l’Union pour la République et la démocratie (URD) et ancien chef de file de l’opposition malienne des mains des groupes obscurantistes a été accueillie avec grande satisfaction à travers le monde. Sa famille, ses camarades politiques, ses amis à l’international, notamment Celou Dalein Diallo de la Guinée, Zéphirin Diabré du Burkina Faso… ont posté des tweet pour se féliciter de cette issue heureuse. Au Mali, s’il y a quelqu’un qui n’a pas caché sa joie, c’est son ami français Michel Darwiche.

“Soumaïla Cissé, je l’ai rencontré pour la première fois en 1999. Depuis lors nous avons eu beaucoup d’approches communes, de similitudes. Et nos relations se sont intensifiées avec la création de son parti URD qui est membre de l’International de la droite et du centre tout comme l’UMP dont je suis membre. A son investiture, en 2011 au Palais de la culture, j’ai pris publiquement la parole pour le réaffirmer mon soutien et celui de notre parti. C’est pourquoi je me suis réjoui de sa libération et de tous les autres otages”, a révélé ce français chef d’entreprise établit au Mali depuis environ 20 ans. Pour la petite histoire quelques seulement avant de s’envoler pour Niafunké pour la campagne, M. Darwiche était chez celui qu’il appelle affectueusement «Grand frère».

Kassoum Théra

