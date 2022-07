Pour rendre hommage aux victimes des tueries des journées des 10, 11,12 juillet 2020, le Cheick Mahmoud Dicko a organisé samedi en début d’après-midi sur l’espace public de Badalabougou, une cérémonie de lecture du Coran et de prière à la mémoire des victimes. Concomitamment à cela, il s’est prononcé devant la presse sur certains sujets d’actualité du pays, à savoir l’état des lieux de la Transition dans notre pays.

Ce jour, la place publique de Badalabougou était bondée de monde. Un monde qui a répondu à l’appel de Cheick Imam Dicko à l’occasion de deux ans d’anniversaire des tueries des 10, 11,12 juillet 2020 à Badalabougou et certains quartiers de la capitale. Pour rappel, plus d’une dizaine de personnes, pour la plupart des jeunes ont péri devant la mosquée de l’Imam Dicko à Badalabougou, dans la mouvance de la lutte populaire pour le départ du régime d’Ibrahim Boubacar Keita. En guise de reconnaissance, deux ans après, le Cheick Mahmoud Dicko, pour la cause duquel ces manifestants tombés se battaient, a tenu à faire une lecture du Coran et de prière pour le repos de leurs âmes.

Après la lecture du Coran, les séquences de prière et le déjeuner, l’Imam Dicko a pris la parole pour mettre l’évènement dans son contexte, en affirmant que cette assise a pour objectif de rendre hommage à nos enfants, frères et collaborateurs tombés pendant les mobilisations populaires de 2020. « On prie Dieu qu’il pardonne à ceux qui sont morts et de les accueillir dans son paradis », a lancé le Cheick. Et de profiter pour souhaiter prompt rétablissement à ceux qui ont été blessés. Pour lui, ils sont morts pour la patrie, la justice, l’équité, la bonne gouvernance. « Tout cela était le but de notre lutte » a-t-il rappelé.

A l’en croire, cet acte est un devoir pour lui puisque ces jeunes se sont sacrifiés pour lui afin qu’aucun mal ne lui atteigne. « Je me sens redevable », a-t-il clamé. Et de promettre que jusqu’à sa mort, il ne cesserait de rendre hommage à ces martyrs. « Nous avons fait la révolution, le parachèvement, la rectification et il reste le redressement qui se fera avec l’ensemble du peuple malien. Ce redressement ne se fera pas avec un individu ou groupe d’individus, mais avec tout le monde. Il nous faut un minimum de consensus », a déclaré l’Imam Mahmoud Dicko. Pour lui nous avons le devoir et l’obligation de nous mettre ensemble pour redresser le pays. « On doit laisser nos différends et nos convictions de côté pour faire face à l’essentiel, qu’est la construction de notre cher pays », a souligné l’ancienne autorité morale du M5RFP.

S’agissant de sa présence lors de la fête de l’indépendance de la République d’Algérie, le Cheick a déclaré qu’il a été simplement invité par les autorités algériennes. Une invitation à laquelle, il a favorablement répondu, d’où sa présence à la loge officielle. « C’est juste un choix décidé par les organisateurs de cet évènement, pas plus » a-t-il précisé. Et pour finir, il s’est exprimé sur l’actualité qui a marqué la semaine dernière concernant l’arrestation des soldats ivoiriens sur notre sol, en demandant à tous les Maliens de rester derrière nos autorités, d’être sages et de n’insulter personne.

Adama Tounkara

