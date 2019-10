Environ 15 millions de filles sont touchées par le mariage précoce dans le monde, 40% de ces filles sont d’Afrique. Selon l’enquête Grappe à indicateur multiple du Mali de 2015, 48,9% des femmes entre 20 et 49 ans au Mali, ont été mariées avant l’âge de 18 ans.

Face à cette problématique qu’est le mariage des enfants, More than Brides Alliance à travers les organisations Save the Children, Oxfam et Population Concil , Simavi et leurs partenaires, mettent en œuvre le projet « Le mariage n’ est pas un jeu d’enfant » dans cinq pays dont le Mali.

C’est dans ce contexte que l’Ong Save the Children au Mali dans son rôle de lead, a organisé le 23 octobre 2019 à l’hôtel Onomo de Bamako un atelier sur la communication et la visibilité du projet « Le Mariage n’est pas un jeu d’enfants » à l’intention des partenaires techniques et financiers et celle des institutions diplomatiques présents au Mali.

Cette rencontre d’échange visait à accentuer la communication sur ledit projet qui est bien connu par les citoyens à travers les différentes actions et activités de l’Ong Save the children pays et l’Oxfame et leurs représentants notamment l’Ong Fawe et Yalé dans la région de Ségou.

Le directeur pays par intérim, Benoît Delsatt dans son adresse aux participants, après avoir brossé la pathétique situation du phénomène dans le monde avec des chiffres illustratifs, a évoqué les conséquences que peuvent découler du mariage précoce. Il s’agit entre autres de la déscolarisation de ces filles, les risques sanitaires (grossesses précoces, fistules etc) en plus d’autres traumatismes, toutes conséquences des mariages d’enfants.

Un rappel qui note le sens même de la rencontre qui visait à accentuer la communication pour plus de visibilité du projet, et amener le gouvernement à être plus redevable vis-à-vis de ses engagements internationaux qui spéculent le respect des droits des enfants et leur protection, un droit violé avec la pratique du mariage précoce.

En outre la rencontre a profité à la mise en cadre d’un espace visant à mettre en synergie les efforts des différents acteurs concernés pour un partenariat allant à un résultat plus efficient dans la lutte du mariage précoce.

Khadydiatou SANOGO /Maliweb.net

