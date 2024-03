Samedi dans l’après-midi, s’est tenue dans les locaux de l’agence Perfor-team, sis à l’ACI 2000 une formation participative à la faveur des responsables des médias de la place. Elle portait sur les missions et actions de la campagne ‘’Compter pour Toutes’’ basée sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. La séance était dirigée par la coordinatrice de ‘’Compter pour toutes’’, Mme Awa Mah Camara.

Un exposé sur l’historique, les missions et les actions déjà menées dans le cadre de la campagne ‘’Compter pour toutes’’, des échanges et tests sur la prise en compte de la question de violences basées sur le genre, ont été les temps forts de cette rencontre.

Dans son exposé, Awa Mah Camara, en sa qualité de coordinatrice de la campagne ‘’Compter pour toutes’’ a expliqué que cette campagne est issue des actions du Projet ‘’Amplifier les voix des Jeunes féministes en Afrique de l’ouest’’. Qui regroupe des militantes venant de huit pays de notre sous-région. Il s’agit d’une campagne à mobilisation sociale et politique en vue d’influencer les pouvoirs publics pour l’inscription d’une ligne budgétaire dans les lois de finance des 8 pays dédiée à la mise place ou à l‘amélioration des systèmes de collecte de données quantitatives et qualitatives relatives aux violences sexistes et sexuelles (VSS). Pour ce faire, les initiateurs de cette campagne veulent associer dans leur dynamique de plaidoyer, les medias pour mieux atteindre les acteurs publics ( santé, justice, police, action sociale…) en lien avec les victimes de VSS.

A cet effet, les actions envisagées concernent une mobilisation des jeunes féministes, des échanges avec des acteurs locaux (société civile, media) et la campagne de communication digitale. Pour cela il est prévu une conférence de presse de haut niveau. Pour donc préparer les hommes de média à pouvoir accompagner cette campagne qu’a été initiée cette rencontre. Qui fut un rendez-vous du donner et du recevoir. Ce, avec des échanges sur la conduite des medias face à ce phénomène de violences sexuelles et sexistes.

M D

