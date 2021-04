Mairie du District : Vers la prolongation du délai de la vente des vignettes

Depuis le 2 janvier 2021, les opérations de vente des vignettes des engins à deux roues ont commencé à la Mairie du District de Bamako, et dans les 3 autres postes ouverts notamment, au niveau des perceptions de la commune II, IV et VI pour rapprocher les services de la mairie à ses usagers, afin de se procurer leurs vignettes sans beaucoup de souffrance. Ces opérations de vente en période égale prendra fin dans 48 heures. Le 2 janvier au 31 mars est fixé comme chaque année, comme temps accordé aux propriétaires des engins pour à deux roues pour se procuré leur vignette de l’année en cours. Mais, passé ce délai, les retardateurs seront sanctionnés par le paiement du double tarif. C’est pour cette raison qu’à 48 heures de ce délai, la mairie du district de Bamako était prise d’assaut par une foule nombreuse de propriétaires d’engins de deux roues, venus se procurer leurs vignettes. A 11 heures ce mardi 30 mars l’affluence était vraiment au rendez-vous, avec un fil indien, des embouteillages monstres, des bousculades par çi par là par des gens de dernière minute. Selon certains usagers, ce retard de dernière minute est dû à la situation économique difficile du pays. Mais, selon d’autres, les maliens sont de nature de dernière minute, en un mot très négligents.

Selon le receveur et précepteur de la Mairie du District, Aguissa Zouladeni Maiga, cette forte affluence montre que les gens ne viennent pas chercher à temps ce qu’ils devront chercher. Ce qui fait à la dernière minute, de l’affluence, de l’embouteillage et de la bousculade, a-t-il déploré. Et de préciser que les opérations de vente se déroulent pas mal. ‘’Du début à maintenant, nous avons réalisé des ventes, mais il reste beaucoup à faire encore’’, a déclaré le percepteur Maiga. La vente ne s’arrête pas le 31 mars, selon lui, ça va continuer pour les propriétaires des nouveaux engins à deux roues. Au cours de l’année ils viendront se procurer la vignette. La vignette se vend tout le temps les 12 mois de l’année, a-t-il ajouté. Mais, pour les anciennes motos, c’est du 2 janvier au 31 mars, normalement, mais après ce délai, nous appliquerons la pénalité qui sera le double à payer, a fait savoir le percepteur Maiga. Mais, avant cela, selon lui, une période de grâce sera soumisse à une analyse et une décision sera prise ensemble après l’évaluation du 31 mars. Avant d’inviter les populations de ne jamais passer par intermédiaires, de venir directement aux guichets de se procurer elles-mêmes leurs vignettes, afin d’éviter les problèmes des cas de fausses vignettes.

AMTouré

