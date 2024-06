Organisée par kabakoo Académies, la 2e édition de « Bamako ai » a pris fin dimanche au Centre International de Conférences de Bamako (CICB) après cinq jours d’intenses activités. Placée sous le signe de la décolonisation de l’esprit pour innover, l’édition 2024 a mis l’accent sur les rencontres d’architectures régénératives. C’était sous l’égide de Michele Kadidia Traoré cofondatrice de Kabakoo Académies.

Le Centre International de Conférences de Bamako (CICB) a vibré pendant cinq jours (du 29 mai au 02 juin) au rythme de la 2e édition de « Bamako ai » organisée par Kabakoo Académies. La cérémonie de clôture a été marquée par un spectacle haut en couleur à travers des chants, des prestations d’artistes, des jeux concours et ludiques qui ont tenu en haleine le public. Surtout qu’il n’y a pas eu de discours de clôture. Ce qui constitue une innovation majeure au Mali où les cérémonies de clôture des évènements sont très souvent marquées par des discours fleuves et ennuyeux.

« Bamako ai » 2024 a été marquée par des panels de partages d’expériences, des expositions d’arts, des partages d’expérience et d’apprentissage, des créations artistiques, des jeux concours, du show immersif, etc. Les différents intervenants ont, en chacun qui le concerne, apporté une richesse d’expérience et de connaissances dans leur domaine respectif, allant de l’intelligence artificielle à la culture numérique, en passant par la gestion des ressources humaines et la protection du patrimoine culturel.

L’objectif de ce rendez-vous du donné et du savoir, selon les organisateurs, était de décoloniser l’innovation, en fusionnant les techniques de pointe avec les savoirs locaux africains. La 2e édition de Bamako ai a été l’occasion pour la jeunesse malienne et africaine de découvrir les savoirs endogènes de notre pays notamment l’architecture régénérative. « Il y a eu énormément d’innovations et d’échanges technologiques » a déclaré Achref Ghrib, architecte régénérative.

La cérémonie a aussi été marquée par la remise de prix aux lauréats des compétitions. En Terre El Hadji Traoré et Omar Traoré tous de Tombouctou ont été primés. Les prix des Matières Végétales et de la Poterie ont été enlevés par Gonéné Dara de Bandiagara et Kadidia Sounkoro de Djenné chacun d’eux a empoché un chèque de 500 000 FCFA.

Il faut rappeler que la cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de Michele Kadidia Traoré, la cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence Yanick Kemayou, cofondateur de Kabakoo Académies et bien d’autres.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :