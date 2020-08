De retour à Bamako pour tenter de trouver une solution à la crise sociopolitique au Mali, le médiateur de la Cedeao, Goodluck Jonathan a proposé au Mouvement du 5-juin de rencontrer le président de la République IBK. Le M5 – RFP a rejeté, ce jeudi, cette demande et exige des excuses de la part d’IBK.

–Maliweb.net- La rencontre avec IBK devrait permettre de «designer deux équipes de négociation» dont les conclusions seront soumises au Président de la République. Dans le communiqué signé par Cheick Oumar Sissoko, le Comité Stratégique du Mouvement du 5 Juin – Rassemblement des Forces Patriotiques affirme que le peuple malien «ne pouvait que réserver une fin de non-recevoir à la proposition du Président Goodluck Jonathan».

4 préalables au dialogue

Dans son communiqué, le M5 – RFP donne ses quatre raisons de ne pas aller au dialogue avec IBK. Le M5 se dit «étonné et indigné» du silence observé par la CEDEAO à la suite des « propos graves et inacceptables» tenus, à l’encontre de l’Imam Dicko, par le président Ibrahim Boubacar Keita lors du dernier Sommet des chefs d’état de la CEDEAO. Le M5-RFP dit «attendre de M. Ibrahim Boubacar Keita des excuses à la suite de ses propos diffamatoires». Lors de ce sommet, IBK aurait accusé l’imam Dicko de vouloir instaurer un « Etat islamique » au Mali.

Aussi longtemps que ses militants font l’ «objet de chasse à l’homme» par les forces de l’ordre et de «condamnations expéditives», le M5-RFP ne veut pas entrer en négociation avec IBK. Le Mouvement du 5-juin exige la libération pure, simple et définitive de ses militants. Troisième point, le M5- RFP attend l’arrestation des auteurs et complices des tirs à balles réelles sur les manifestants le 10,11 et 12 juillet 2020. Enfin, pour le M5-RFP, toute rencontre avec IBK doit «juste servir de cadre pour définir les modalités de son départ avec son régime.»

Au moment où le communiqué du M5 – RFP faisait le tour des réseaux sociaux, une délégation du mouvement, conduite par l’Imam Dicko, se rendait à Nioro du Sahel où était 24h plus tôt le médiateur de la CEDEAO. Chez son mentor, Dicko et compagnies ont passé une nuit à se ressourcer. La nuit porte conseil, dit-on. Espérons que la solution de la crise vienne enfin de Nioro du Sahel. Pour le vrai bonheur des Maliens !

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :