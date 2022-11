Au Mali, une vidéo amateur largement partagée sur les réseaux sociaux, où on voit un homme marché sur le saint Coran, multipliant les injures et les propos désobligeants contre la communauté musulmane est dans le collimateur de la justice. Le procureur général près de la Cour d’Appel de Bamako a annoncé dans un communiqué en date d’hier lundi l’ouverture d’une enquête judiciaire contre l’auteur de cette vidéo. « Une vidéo présentant un individu avec des propos désobligeants et se livrant à des agissements injurieux contre le Coran, le Prophète Mohamed ( Paix et salut sur lui ) et l’islam, circule sur les réseaux sociaux », indique le communiqué du parquet général, ajoutant que « ces propos et agissements sont consécutifs des manifestation contraire à la liberté de conscience et du culte susceptible de dresser les citoyens, les uns contre les autres ».

Déplorant la gravité des propos que les religieux qualifient de blasphème contre l’islam, le procureur a invité les populations à apporter leur concours aux autorités judiciaires compétentes à l’effet de leur permettre d’identifier, localiser et interpeller l’auteur de ces faits. Lesquels, selon le communiqué du procureur, sont prévus et punis par l’article 58 de la Loi n°2001-79 du 20 août 2001 portant code pénal en République du Mali et par les articles 55 et 56 de la loi n°2019-056 du 5 décembre2019 pour sur la répression de la cybercriminalité.

L’auteur des propos risque si l’on s’en tient aux dispositions de l’article 58 du code pénal Malin qui stipule que « .., toute propagation de nouvelles tendant à porter atteinte à l’unité de la nation ou au crédit de l’État, toute manifestation contraire à la liberté de conscience et à la liberté de culte susceptible de dresser les citoyens les uns contre les autres, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et facultativement de cinq à dix ans d’interdiction de séjour ».Le Haut Conseil Islamique et le Ministère des affaires religieuses et du Culte ont condamné ces propos désobligeants tenus contre l’islam. Un appel à manifester ce vendredi sur la place mystique du Boulevard de l’indépendance.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

