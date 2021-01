Alors que tout le peuple Malien attend avec impatience une réaction des autorités de la transition sur la frappe aérienne par Barkhane de Bounty faisant des victimes civiles, le M5-RFP est sorti dans un communiqué pour exprimer son inquiétude sur le silence du gouvernement.

– maliweb.net – « Concernant le cas de l’attaque meurtrière de Bounty, le M5-RFP s’étonne du silence du Gouvernement alors que des versions contradictoires circulent sur cet événement », indique le mouvement hétéroclite dans un communiqué datant du 5 janvier. Pour les responsables M5-RFP, qui s’érigent en force d’opposition à certains travers de la transition, c’est un devoir impérieux au gouvernement de fournir aux Maliens toutes les informations nécessaires et crédibles sur la situation nationale.

En citant l’attaque meurtrière aérienne du village de Bounty, le M5 a rappelé aux autorités de la transition que des cas similaires sont survenus ces dernières semaines à travers le pays laissant les populations très souvent sans information ni assistance adéquate. Ce qui aurait, selon le communiqué du M5-RFP, eu comme alternative des expressions de désarroi à travers des manifestations publiques à Farabougou, Tombouctou, Sofara, Kayes, Gao, Koulikoro, Bandiagara, Koro, Ansongo Bamako…

Ainsi, a-t-il interpellé les autorités de la Transition à opérer un véritable changement de système de gouvernance tant attendu par le Peuple malien. L’armée française a reconnu d’avoir menée une frappe aérienne contre les positions des groupes djihadistes dans le village de Bounty, cercle de Douentza. Elle parle de la neutralisation d’une vingtaine de djihadistes parmi eux figuraient des victimes civiles.

« Arrestations extrajudiciaires »

Par ailleurs, le M5-RFP dit constater de multiples arrestations extrajudiciaires auxquelles procèdent de plus en plus fréquemment les autorités de la Transition à travers la Direction Générale de la Sécurité d’Etat (DGSE) dont l’accès n’est autorisé «ni aux avocats, ni aux défenseurs des droits humains ni même aux magistrats avant le bon vouloir des responsables dudit service ».

« La présentation ultérieure des personnes arrêtées ou détenues en dehors de toute procédure et délais légaux ne saurait en aucun cas ni justifier les méthodes employées, ni couvrir les graves violations de la loi et encore moins préserver les libertés et droits fondamentaux du citoyen énoncés dans la Constitution de la République du Mali et dans les Conventions internationales dûment ratifiées », a déploré le M5-RFP, qui condamne ces pratiques d’une autre époque.

Plusieurs proches de l’ancien premier ministre Boubou Cissé, renversé avec l’ex-président malien IBK lors du coup d’Etat du 18 août dernier, ont été arrêtés par la Direction générale de la Sécurité d’Etat. Un communiqué du procureur Mamadou Kassogué reproche à Boubou Cissé, qui tente de s’échapper à la justice en vivant aujourd’hui caché, et ses proches des accusations « de complot contre le gouvernement, associations de malfaiteurs et offense à la personne du Chef de l’Etat, Bah N’Daou ».

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

