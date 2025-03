Situé sur la toute de l’aéroport, la météo a franchi une étape majeure avec l’inauguration de nouvelles infrastructures, le jeudi 20 Mars 2025. La cérémonie officielle d’inauguration a été présidée par Madame DEMBÉLÉ Madina SISSOKO, ministre des transports et des infrastructures. Ce projet à but non lucratif a été rendu possible grâce aux efforts de l’état malien et ses partenaires. Son coût est estimé à près de 504 millions 652 mille 606 FCFA et cela dans le cadre du projet de renforcement de la résilience climatique (Hydromet-Mali). Ce projet a permis la construction du centre moderne de calcul et de prévision météorologique.

L’événement a été marqué par la mise en service de nouvelles installations. Il s’agit notamment du Bâtiment érigé en R+1 sur une surface de 1001,700 mètre carré comprenant également un Rez-de-chaussée, une Halle d’entrée, un centre de prévision, une salle d’archives, une bibliothèque, une salle de repos, un bureau équipé, un bloc de toilettes à l’étage, un centre de calcul, un studio d’enregistrement du bulletin météorologique, une salle de maquillage, une salle de réunion, une salle de serveur et un bloc de toilettes.

Le centre s’inscrit dans la commodité, la modernité et l’excellence, à ce titre, il permettra à nos experts d’affiner les prévisions et d’améliorer la qualité des produits et services mis à la disposition des usagers de tous les secteurs climato sensible a souligné Madame le ministre.

“ je vous fais partager les objectifs d’efficacité énergétique et de continuité des services météorologiques et climatologique que s’est assigné le projet Hydromet-Mali qui à également investi 405 millions 865 mille FCFA pour la mise en place d’une centrale solaire de 220 KW, cette infrastructure comprend 400 Panneaux solaires d’une puissance unitaire de 460 w, 80 Batteries lithium de capacité unitaire de 5,12 kWh et une capacité de stockage de 409 kWh, 05 nodulaires hybrides de 5 kW chacun un système de monitoring iCloud permettant de suivre à distance le fonctionnement de la centrale solaire ces projets structurants qui ont été exécutés dans le délais, illustre notre volonté de consolider le service météorologique national pour l’adaptation aux conditions climatiques, l’atténuation du climat et le renforcement de la résilience des couts vulnérables de la sécurité et de la stabilité économique dans tout le pays”. La remise de projecteurs Solaires à 100 mètres, d’enfants scolarisés. Cette unité applique une technique innovante axée sur des équipements modernes pour le rôle et les enjeux d’un service météorologique.

Selon le coordinateur du projet, Médecin Colonel, Cheick Fanta Mady KONÉ, Hydromet Mali est un exemple réussi de coopération entre la Banque Mondiale et le Mali. Il bénéficie du soutien d’organisations et de l’accompagnement du département.

La directrice de la météo, Madame TANDIA Fatoumata TAORÉ a remercié Madame DEMBÉLÉ Madina SISSOKO, ministre des transports et des infrastructures pour son implication dans toutes les activités du département depuis son arrivée. Ce fut aussi l’occasion pour le Médecin Colonel Cheick Fanta Mady KONÉ, coordinateur du projet Hydromet-Mali, de saluer le directeur de la protection civile, Général de Brigade Bocar KODIO, le dynamisme et la pertinence de la vision de la cheffe du département. Au nom de la population malienne, elle a manifesté la reconnaissance de la décision souveraine de l’état malien, sa pertinence répond aux besoins essentiels de la météo en matière d’infrastructures. Dans son intervention, le ministre des transports et des infrastructures, a souligné que cette initiative s’inscrit dans la vision du président de la Transition, le Général Assimi Goïta, qui place le développement local et les infrastructures au cœur de ses priorités. Elle a également annoncé de nouvelles actions à venir dans le cadre du Programme des infrastructures initié par le président de la Transition.

La cérémonie s’est achevée par la traditionnelle coupure du ruban symbolique, suivie d’une visite guidée des installations. A noter que le projet intervient également dans la construction d’un bâtiment, d’infrastructures de calculs et de préventions et d’une centrale solaire contribuant ainsi à l’amélioration des conditions de vie des communautés locales.

Mohamed SOGODOGO.

