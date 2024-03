La 2ème édition de ses Journées, tenue mercredi et jeudi dans un hôtel de la place, a permis l’élaboration et l’adoption d’un Plan d’actions. Ont été formulées aussi des recommandations dont la prise en compte permettra de faciliter la réalisation des activités. En la matière, les participants ont suggéré de promouvoir la synergie d’actions dans la mise en œuvre du Plan d’actions réaliste et réalisable issu des journées présentes. Ils ont prôné de renforcer les lignes budgétaires du ministère des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine afin de lui permettre au mieux de faire face à ses missions et mettre en place un mécanisme efficace de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du Plan d’actions du département issu des présentes journées.

Ils ont proposé de tenir davantage compte de la situation socio-économique particulière que traverse le pays dans la planification des activités au niveau des différents services du département et de développer des stratégies nouvelles et adaptées pour combler le déficit de ressources humaines au niveau des différents services du ministère. Les participants ont préconisé d’opérationnaliser les Centres d’accueil des migrants de Gao et de Kayes.

Intervenant jeudi, à la clôture des deux jours de travaux, le ministre chargé des Maliens établis à l’Extérieur a souligné que la gestion des migrations et de l’intégration africaine constituent aujourd’hui une priorité dans un monde en pleine mutation. Et pendant ces journées, a noté Mossa Ag Attaher, les échanges ont porté sur plusieurs questions relatives aux multiples enjeux migratoires. Il s’agit notamment de la protection de nos compatriotes établis à l’extérieur, du rôle de la diaspora dans le processus de développement national, des enjeux liés à la problématique des données migratoires et de la promotion de l’intégration africaine.

Si l’objectif global de ces journées était d’élaborer un Plan d’actions annuel, il était un espace d’échanges, de partage et d’apprentissage pour les membres du département, selon Mossa Ag Attaher. Il s’est réjoui du Plan d’actions élaboré qui constitue désormais la boussole du département. Cet outil de travail qui comporte les activités des services, des projets mais également des activités transversales, engage la responsabilité collective et individuelle. «Notre engagement commun est de répondre aux défis identifiés pour faire réellement de la migration un outil au service du développement et de l’intégration africaine une réalité au service de nos peuples», at-il exhorté. Pour lui, dans le domaine spécifique de l’intégration africaine, il est impératif que son département s’engage pleinement à la réussite effective de l’Alliance des États du Sahel (AES) en jouant sa partition.

Le ministère des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine prépare et met en œuvre les programmes et actions visant la promotion et la protection des Maliens établis à l’extérieur. Il contribue également à la mise en œuvre des politiques nationales de migration et d’intégration africaine. Ses atouts ont trait au renforcement de la protection de nos compatriotes établis à l’extérieur, à la mise en lumière des questions de la migration au centre de la gouvernance politique au niveau national et international, à la mobilisation de la diaspora pour le développement national , à la promotion de l’intégration africaine. Toutefois, les défis actuels auxquels il fait face sont, entre autres, la persistance de la migration irrégulière, le contexte politique, économique et sécuritaire du pays qui développe les jeunes à l’émigration, la réorientation des revenus issus de la migration vers les secteurs. productifs, le recensement des Maliens établis à l’extérieur…

Jessica Khadidia DEMBÉLÉ

Commentaires via Facebook :