Profitant de la cérémonie de remise d’un important lot de masques et de casques au Conseil national de la jeunesse, le week-end dernier, le ministre Mossa Ag Attaher a appelé l’ensemble de la jeunesse malienne à l’unification.

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports est plus que jamais engagé à réussir le pari de la réunification des jeunes du Mali qui jusqu’là restent difficile à cause des considérations personnelles. « On ne peut rien réussir dans la division, lorsque chacun reste dans son petit coin », a déclaré Mossa Ag Attaher, protestant contre les conflits qui opposent l’actuel président du CNJ, Amadou Diallo et son challenger, Ousmane Diarra alias Gosno.

Alors que le ministre devait se rendre au siège CNJ pour la remise des kits contre la COVID-19 et des casques pour prévenir l’insécurité routière, des échauffourées ont opposé les deux camps mobilisant le déploiement des forces de sécurité. De quoi insister le ministre Attaher à engager l’actuel bureau du CNJ à trouver d’ici mars une solution.

Il a ensuite remis au bureau du CNJ des kits de masque contre la COVID-19 et des casques de protection à travers l’Agence nationale de la sécurité routière l’ANASER. Selon Mossa Ag Attaher, de nombreuses initiatives ont été entreprises par son département en faveur des jeunes dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Parmi lesquelles il a cité la formation des jeunes volontaires, le déploiement des jeunes à travers le pays…

Amadou Diallo s’engage

Quant à l’insécurité routière, il a indiqué que les jeunes doivent être formés, éduqués pour le soustraire contres les affres de l’insécurité routière. La directrice de l’ANASER de poursuivre que le respect du code de la route et le port des casques demeurent le seul moyen pour prévenir les accidents et réduire les cas de traumatisme crânien.

Les messages de ces autorités ont été bien accueillis par le président du CNJ, Amadou Diallo, qui a déclaré d’être d’avis avec le ministre sur le chantier de la réunification de la jeunesse malienne. Il s’est réjoui de la réception des kits de protection contre la COVID-19 et contre les accidents de la route. « L’objectif est de sauver des vies », a souligné Amadou Diallo, qui n’a pas tari d’éloges en faveur des initiatives du nouveau ministre de la jeunesse.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

