Placé sous mandat de dépôt depuis le jeudi 03 novembre avec 05 autres personnes à la suite du scandale provoqué par des propos proférés par un individu qui a heurté la sensibilité de la communauté musulmane et donner suite à une manifestation de millier de maliens sur la place de l’indépendance, le vendredi 04 novembre dernier, pour protester contre cet acte estimé blasphématoire mais soutenu par l’écrivain Doumbi Fakoly Doumbia non moins président de l’association Maa. Ce dernier avait donc été interpellé et placé sous de dépôt avec 5 autres personnes tous accusés d’actes : ‘ de malfaiteurs, cybercriminalité, recèlement d’information, intention de créer un conflit interethnique’. Le mercredi dernier, les prévenus étaient une nouvelle fois à la barre, entendus ils sont renvoyés au cachot jusqu’ au procès dont la date n’est pour le moment pas annoncé. L’Avocat de M. Doumbia, Me Masse demande l’indulgence des autorités à l’endroit de son client et plaide pour la clémence. Me Masse craint pour la santé de son client qui est d’un âge avancé et sujet de maladies chroniques. De plus, Me Masse soutient que son client est accusé de fait dont il ne reconnaît difficilement. « Le doyen est en prison sans en connaître les réels motifs », déclare –t-il.

Pour Me Masse, la libération de son client ne peut qu’‘être salutaire mais en un moment où les sensibilités de tout un chacun doit être ménagée et respectée pour l’accalmie dans le pays.

Khadydiatou SANOGO

