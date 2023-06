Me Mountaga Tall adhère et explique la nouvelle constitution. L’avocat et homme politique, cité parmi les auteurs de la constitution de 1992, a expliqué les passages « polémiques » de la nouvelle constitution en cours d’adoption. C’était au cours d’une rencontre dénommée : « exercice d’appropriation pédagogique de la nouvelle constitution ».

Cinq membres du gouvernement étaient présents au grand oral de Me Mountaga Tall dont le ministre de la Refondation de l’Etat, Ibrahim Ikassa Maïga ; celui de la Culture, Andogoly Guindo. Au Centre international de Conférence de Bamako, ce samedi 3 juin, le conférencier a expliqué entre autres : la notion de constitution ; la légitimité des porteurs du projet ; ou encore la notion de laïcité…. Hadi Niagadou, Jeamille Bittar, Hamed Sow et plusieurs autres responsables de partis politiques ont pris part à la rencontre. Étaient également présents, les représentants des différentes confessions religieuses et coutumières. Le président du Haut conseil islamique du Mali était représenté par son fils aîné : Tidiane Haïdara.

« Une constitution ne détaille pas tout », a indiqué Me Mountaga Tall. La constitution, explique-t-il, se borne à fixer les grandes lignes sur les préoccupations d’un peuple à un moment donné de son histoire. D’ailleurs, a ajouté l’avocat, « aucune constitution au monde n’est parfaite ». Aux dires du conférencier, la constitution s’adapte au temps et à la société. Ainsi, la constitution des Etats-Unis a connu 27 révisions. En France, la constitution de 1958 a connu 24 révisions. « La révision d’une constitution ou l’adoption d’une nouvelle n’enlève en rien à la qualité de ses rédacteurs », a expliqué Me Mountaga Tall.

« La constitution ne réglera jamais tous les problèmes du Mali », a déclaré Me Tall. Et d’expliquer : une bonne constitution dans les mains de mauvais dirigeants, ça n’apportera rien au peuple. Par contre, une mauvaise constitution entre les mains de bons dirigeants, il pourra en sortir quelque chose de bon pour tous. A ceux qui doutent de la qualité des porteurs de projet, Me Mountaga Tall les renvoie à la transition de 1992 qui a adopté la constitution encore en vigueur, à ce jour.

Constitution & laïcité

Dans son exposé en Bamanankan, Me Mountaga Tall a consacré un quart d’heure au chapitre sur la laïcité qui fait l’objet de toutes les controverses. Contrairement à ce qui est entendu çà et là disant que dans la « laïcité, l’Etat est contre les religions », le juriste explique : dans « la laïcité, l’Etat tolère toutes les religions ». Comparant cinq modèles de laïcité en France, aux Etats-Unis, en Russie, en Turquie et au Liban, le conférencier affirme qu’aux États-Unis, pays laïc, la religion est omniprésente dans la vie publique.

Sur l’enseignement public et laïc, Me Tall assure qu’il vise, avant tout, à empêcher qu’un enfant ne soit exclu d’une école à cause de sa religion. Sur le voile qui couvre le visage, Me Tall estime que personne ne peut être contre le contrôle de l’identité d’un candidat ou d’une candidate à un examen ou un concours national.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

