Le Comité National de Coordination des actions du G5 Sahel, a organisé, le 21 décembre dernier, une rencontre d’information et de partage rentrant dans le cadre des activités commémoratives de la journée du G5 Sahel célébrée chaque 19 décembre. La cérémonie qui s’est déroulée dans les locaux du département de tutelle, le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, a abordé plusieurs thèmes relatifs au bilan, au parcours et les perspectives de la Force Conjointe G5 Sahel. La rencontre qui a enregistré plusieurs participants, a été l’occasion pour différents intervenants de revenir largement sur les missions et actions du G5 Sahel réée en 2017 pour répondre à l’expansion des groupes extrémistes armés et violents et à la détérioration de la situation sécuritaire dans la région. Les chefs d’Etats des pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie et Niger) ont lancé cette initiative avec pour objectif d’améliorer la sécurité et la sûreté de leurs populations locales et créer un environnement favorable pour le développement socio-économique de la région en mutualisant et en intensifiant leurs efforts au niveau national pour combattre les menaces sécuritaires communes. En faisant l’historique de la création de la Force, le coordinateur et non moins point focal du G5 Sahel, Cherif Hamidou BA, s’est réjoui à la fois du bilan et du parcours d’une force dont notre pays abrite le poste de commandement. Le conférencier s’est dit satisfait des progrès que le G5 a pu réaliser à travers ses quatre axes principaux d’intervention. Sur ce point, le conférencier a tenu à mettre particulièrement le curseur sur la mise en place d’une plateforme des Femmes du G5 Sahel, la coordination régionale des jeunes, l’Alliance des Associations des pouvoirs locaux des pays membres, le comité interparlementaire (CIP). Au cours de son parcours, l’organisation s’est également dotée d’une Stratégie intégrée de la jeunesse (SIJ), ainsi que d’une Politique Genre. Les thèmes abordés et la qualité des informations fournies dans les présentations, ont fait de cette rencontre de véritables moments d’immersion pour les agents nouvellement nommés dans les MDC du Mali, confie un participant à la cérémonie.

Papa Sow/maliweb.net

