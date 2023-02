Mise à jour des NINA : Une timide mobilisation

Dans un communiqué rendu public le mardi 14 février 2023, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile a déploré la faible mobilisation des populations pour l’opération mise à jour des NINA. Cette opération qui continuera jusqu’au 31 mars 2023 devra aboutir à la production de la carte nationale d’identité biométrique sécurisée. Cependant, des populations se sont insurgées après la parution de ce communiqué en pointant du doigt la mauvaise foi des autorités en charge de la confection de cette nouvelle carte biométrique.

Ce communiqué du ministère de la sécurité et de la protection civile n’a pas été du gout d’un grand nombre de maliens. Cette communication a poussé bon nombre de nos compatriotes à dénoncer les graves manquements à ce processus de mise à jour au niveau des structures en charge de la question. En effet, le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile a lancé, le 09 janvier 2023, l’opération de mise à jour des NINA (Numéro d’Identification Nationale). Dans un communiqué en date du 14 février 2023, le ministère de la sécurité dit constater qu’à ce jour un faible niveau de mobilisation de nos compatriotes a été enregistré malgré la grande campagne de communication faite autour du sujet.

En outre, le ministère en charge de l’opération a rappelé que l’opération se poursuivra jusqu’au 31 mars 2023, et que passé ce délai, au regard des contraintes liées au respect du chronogramme de production et de remise de la carte nationale d’identité biométrique sécurisée, il sera procédé systématiquement, à l’impression de ladite carte à partir des données déjà existantes du RAVEC. La première mise en circulation de cette carte nationale d’identité biométrique sécurisée étant gratuite pour tous, le ministre en appelle à une mobilisation générale avant la date butoir du 31 mars 2023, car tout renouvellement de la carte sera payant. Pour la réussite de ladite opération, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile s’est dit pouvoir compter sur la bonne compréhension de tous.

Sur les réseaux sociaux, les réactions ne se sont pas faites attendre. En effet, par centaines, des commentaires ont fusé de toute part, critiquant cette incohérence du ministère. Selon plusieurs internautes, la version donnée par le ministère serait inexacte. Selon, eux, une grande mobilisation est belle et bien en cours pour l’obtention du précieux sésame. Cependant, à l’unanimité, ils ont tous dénoncé le comportement peu orthodoxe des structures chargées de la mise à jour des données relatives à la carte NINA.

Situation sur le terrain

La très grande affluence des populations constatée au commissariat de Boulkassoumbougou semble corroborée cette version. En effet, avant les premières lueurs du jour, une longue file se forme à l’entrée principale dudit commissariat et ainsi, des centaines de personnes font la queue pour pouvoir être inscrites. Contre toute attente, un témoin raconte que seulement dix personnes seraient retenues pour toute la journée. « Cela fait successivement trois jours que je viens ici dans l’espoir de procéder à la modification de mes données NINA. On écrit nos noms depuis la veille et on revient ensuite depuis 3 heures du matin pour se mettre en rang. Les agents chargés de sa confection commencent l’appel vers 7H30 et bizarrement, seulement une dizaine ou au maximum 20 personnes sont sélectionnées pour leur cas », s’étonne notre interlocuteur. Par ailleurs, il trouve étonnant que dans ces contextes, l’Etat parle d’une quelconque faible mobilisation. Chose qui est absolument fausse selon lui. Même constat dénoncé par des personnes au niveau des commissariats de Sotuba et de Korofina nord.

De son côté, Mouctar Cheikna Diakité, 1er Adjoint au Maire de la commune rurale de Koutouba dans le Cercle de Kita se dit profondément inquiet de la tournure que prennent les choses. Dans sa version, il dénonce l’absence totale des équipes en charge de la question dans plusieurs localités du Mali et plus précisément dans les communes de son cercle. « Dans plusieurs communes du cercle de Kita, je peux affirmer sans le moindre doute qu’aucune personne à ce jour n’a pu accéder à ce service. Il faut forcement se déplacer pour être pris en charge et cela n’est tout simplement pas possible », dénonce-t-il.

Egalement, il dit attirer l’attention des plus hautes autorités par rapport à la mise à jour des données biométriques dans sa localité. Selon lui, à ce jour les communes rurales n’ont pas reçu d’équipes chargées de faire les mises à jour. Ensuite, il pointe du doigt le fait que ces équipes désignées au niveau des commissariats et brigades ne prennent qu’un nombre restreint de personnes par jour (notamment la brigade de gendarmerie de Sangarebougou). « Certains agents refusent de faire la mise à jour des données parce qu’ils disent qu’ils sont là uniquement pour transférer les données sur la carte biométrique en l’état. Une connaissance en a été victime à la Brigade de Sangarebougou. Si ça continue comme ça, la date du 31 mars trouvera que même pas les 40% de la population ne bénéficieront des mises à jour tant souhaitées pour mener à bien les futures échéances électorales », déclare-t-il.

De toute évidence, la déclaration du ministère de la sécurité et de la protection civile faisant part de la faible mobilisation des populations à ces opérations de mise à jour de la carte NINA semble susciter la colère des concitoyens qui mettent en avant la mauvaise volonté des autorités dans cette affaire. Le ministre de tutelle doit ainsi prendre des précautions idoines pour rectifier le tir au lieu de rédiger des communiqués touffus d’incohérence.

Ahmadou Sékou Kanta

