En vue de maximiser les chances de réussite pour la mise en œuvre des recommandations des Assisses Nationales de la Refondation, le ministère de la Refondation de l’Etat , chargé des Réformes politiques et Institutionnelles a décidé d’entamer une série de consultations avec les forces vives de la Nation pour présenter et échanger sur le document intitulé cadre stratégique de la refondation de l’Etat ( CSRFE 2022 -2031) qui a été adopté à la suite des recommandations ANR assorti d’un plan d’actions. C’est à ce titre que le ministre en charge de la Refondation et le ministre délégué auprès du premier ministre, chargé des Réformes politiques et Institutionnelles ont rencontré les acteurs de la presse ce 1er octobre 2022 à la Maison de la Presse.

La refondation est une priorité pour les hautes autorités du Mali comme l’atteste la tenue des Assises nationales tenues en décembre 2021 qui a débouché sur l’adoption du cadre stratégique de la refondation de l’Etat doté d’un plan d’actions. Et pour la matérialisation de ce document élaboré sur la base des conclusions et recommandations des Assises nationales de la Refondation, les autorités à l’image des Assises optent pour une démarche inclusive qui va consister à rencontrer toutes les composantes de la société en vue de leur appropriation et la vulgarisation dudit document dans le cadre de la mise en œuvre efficiente des actions refondatrices de notre pays. Et pour le ministre Maïga, les autorités ont en grande estime les médias d’où le choix porté sur eux pour marquer le début de cette série de rencontre qui s’annonce pour la vulgarisation du cadre stratégique de la refondation de l’Etat. Un honneur salué et apprécié à sa juste valeur par le Président de la Maison de la presse, M. Bandiougou Danté qui estime qu’il s’agit là d’un exercice démocratique qui mérite d’être accompagné. Et d’assurer que la presse également est animée par le besoin et le sentiment de refondation comme le témoignent ses efforts engagés pour la relecture de ses textes. Les acteurs des médias qui étaient nombreux à prendre part à cette présentation du document du cadre stratégique de la refondation, ont adressé au ministre en charge du portefeuille de la refondation et à sa délégation certaines questions portant entre autres sur la participation des médias au processus, la faisabilité réelle de ces reformes etc. Toute chose sur laquelle le ministre Maïga s’est montré confiant, assurant que le Mali kura est une vision souhaitée par les maliens qui désirent sa matérialisation.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

