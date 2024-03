Dans le cadre du mois de ramadan la société Moov Africa Malitel a offert la semaine dernière un import don en sucre à l’association Ançardine du président du Haut conseil islamique du Mali, Cherif Ousmane Madani Haïdara. C’est le directeur général de Moov Africa Malitel Abdel Aziz Biddine qui a procédé à la remise symbolique desdits dons au guide religieux à la maison chérifienne de Banconi en Commune I du district de Bamako.

Cela fait la dixième année consécutive que la société Moov Africa Malitel accompagne l’association Ançardine du président du Haut conseil islamique du Mali Cherif Ousmane Madani Haïdara dans le cadre du mois béni de ramadan, considéré dans la religion musulmane comme une période de dévotion et de partage. Pour cette année, c’est un important lot de sucre qui a été remis à l’association Ançardine. Un geste qualifié de naturel et de normal par le directeur général de Moov Africa Malitel Abdel Aziz Biddine qui était entouré pour l’occasion de certains de ses plus proches collaborateurs.

“Nous sommes venus nombreux pour vous remettre le peu que nous avons pour ce mois béni de ramadan. C’est l’occasion aussi, pour nous, de demander vos bénédictions et vos prières. Aussi, au-delà de cette action considérez que votre association peut compter à tout moment sur nous pour d’autres actions”, a promis le directeur général de Moov Africa Malitel. Mme Soumaré Habibatou, responsable des relations publiques à Moov Africa Malitel à l’endroit du guide des Ançars au aussi dans son intervention témoigné que Moov Africa Malitel entretient une relation privilégiée avec l’association Ançardine.

“C’est vrai que nous sommes dans le cadre du mois de ramadan, mais nous avons une relation assez particulière avec l’association Ançardine. Car cela fait 10 ans que nous faisons ce don à Ançardine pour la soutenir dans les différentes actions en faveur des couches vulnérables. Nous remercions le guide de cette association qui nous reçoit chaque année avec toute sa famille et fait des bénédictions pour la société Moov africa Malitel, pour le Mali et l’ensemble des maliens”, a témoigné Mme Soumaré Habibatou.

En recevant cet important don, le guide spirituel de l’association Ançardine a exprimé toute sa reconnaissance à Moov Africa Malitel à son premier responsable et au Royaume du Maroc pour cette action de générosité. Il a révélé que ce don vient à point nommé pour la simple raison que pour une des rares fois leur organisation est confrontée à un problème de sucre durant le mois de ramadan. Cherif Ousmane Madani Haïdara, a profité de cette occasion pour faire des bénédictions pour la société donatrice et a exprimé sa gratitude au Royaume chérifien qui a été, selon lui, toujours aux côtés du Mali et du peuple malien.

“Je peux témoigner cela car je suis allé voir un ancien président de la République l’invitant à raffermir davantage les relations entre les deux pays car le Royaume du Maroc a toujours vu grand pour le Mali. Pour preuve, les Marocains envisageaient de construire le plus grand centre hospitalier en Afrique de l’Ouest dans notre pays et aussi une grande mosquée. Pour la mosquée, j’ai été même commis de chercher un emplacement pour ce lieu de culte”, a révélé le guide religieux ajoutant au passage que faute de répondant du côté des autorités maliennes de l’époque, ces projets ont été orientés vers d’autres pays de la sous région comme la Côte d’Ivoire. Au cours de cette cérémonie, des bénédictions ont été faites pour la société Moov Africa Malitel et pour le retour de la paix et de la quiétude dans notre pays.

Kassoum Théra

Commentaires via Facebook :