Le président du Conseil national du patronat du Mali (CNPM), non moins président directeur général du groupe hôtelier Azalai, Mossadeck Bally, invite les futurs jeunes entrepreneurs à être des visionnaires, courageux, honnêtes, simples, humbles et surtout croire en Dieu.

L’adresse du patron des patrons Mossadeck Bally aux jeunes entrepreneurs a été faite lors de la 6e édition du CEO-Talk organisée par Reao-Mali, le 29 avril dernier à Bamako et dont le conférencier et l’invité principal était Cesse Komé, PDG de Koïra Holding. Dans son intervention, M. Bally, a pris comme exemple parfait le parcours de M. Komé qui est devenu aujourd’hui un capitaine d’industrie à partir de rien.

Selon lui, le cas de Cessé Komé doit inspirer chaque jeune qui veut se lancer dans l’entreprenariat. Cependant, le PDG du groupe Azalai estime que tout le monde n’est pas fait pour être entrepreneur. Selon lui, il ne faut pas que vous soyez entrepreneur par défaut, ou par mode ou en copiant.

Pour lui, il faut d’abord faire votre introspection, en se disant que “je vais bien faire se parcours, je me sens capable ou ce n’est pas fait pour moi”. Une fois que vous vous décidez de vous lancer, ayez une vision et sachez dans quel domaine vous voulez-vous lancer.

Il soulignera que le Mali a des atouts formidables dans beaucoup de secteurs. Aux yeux de M. Bally, le Mali est une puissance agricole endormie en voyant les cotons et les bétails que le pays exporte sans transformation.

“Chaque fois qu’on exporte une balle de coton, on exporte notre richesse, chaque fois qu’on exporte du bétail sur pied, on exporte notre richesse, chaque fois qu’on importe un t-shirt de la Chine, on importe du chômage et de la pauvreté. Le reste c’est la stratégie et le comportement“, déplorera-t-il.

Pour Mossadeck Bally, l’honnêteté c’est la base de la réussite. “Quel que soit ce que vous faites dans la vie, que vous soyez entrepreneur, cadre, dirigeant, tout ce que vous allez faire, si vous n’êtes pas honnête avec vous-même, honnête avec les autres vous ne réussirez jamais”. Parce que, dira-t-il, “les coups que vous faites de façon malhonnête ce n’est qu’un mirage. Donc, soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec les autres. Le reste c’est du travail, beaucoup de travails, beaucoup de simplicités, beaucoup d’humilités. L’entreprenariat ce n’est pas facile, ce n’est pas fait pour tout le monde, c’est fait pour les gens, visionnaires, pour des gens qui ne se découragent jamais, des gens qui sont simples et humbles, des gens qui croient en Dieu”.

Ibrahima Ndiaye

