L’Alliance Pour le Développement et le Renforcement de la Cohabitation d’Ici et d’Ailleurs) et Mali Dambé en Marche (ADERCI) a organisé le samedi dernier à la Maison de la Presse, une conférence de presse pour informer l’opinion nationale et internationale de l’enlèvement de Ousmane Makadji, un membre leader du mouvement. Selon le conférencier, Modibo Keita, M. Makadji a été injustement enlevé et il demande sa libération sans condition.

Le coordinateur de Mali Dembe en marche a été enlevé le jeudi passé par des inconnus et se retrouve actuellement au Camp I de la gendarmerie. Compte tenu de la situation qui prévaut dans notre pays, caractérisée par la rupture politique et sociale, les acteurs du mouvement ne demandent que la libération sans condition de leur camarade. Le conférencier déplore leur incompréhension autour de cet enlèvement qu’il juge injuste. Selon lui, l’objectif du mouvement n’est ni d’aggraver la situation, ni de dénigrer qui que ce soit. « Nous sommes uniquement animés par la volonté de réunir les forces vives de la nation afin d’attirer l’attention des plus hautes autorités sur la situation actuelle du pays dont le peuple souffre énormément d’où le slogan “Antôrôla, (Ça ne va pas)” », explique-t-il.

Le souhait du Mouvement est que les jeunes hommes et femmes du Mali se réunissent comme un seul homme pour se donner la main et apporter leurs contributions à un projet de sortie de crise heureuse. M. Keita a profité de cette occasion pour parler de menaces qui pèsent sur les leaders du mouvement. A l’en croire, ces derniers étaient censés venir nombreux pour cette conférence, mais ils ont dû s’abstenir de peur de ne pas être enlevés à leur tour.

« Les Maliens de tout bord et de toutes les contrées doivent s’écouter et se parler. Le Mouvement réitère son engagement patriotique sans faille et demande la libération sans condition de notre camarade de lutte », a conclu Modibo Keita.

Ibrahima Ndiaye

