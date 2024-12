New Wordl TV s’installe au Mali avec de belles promesses

Le paysage audiovisuel malien s’enrichit avec l’arrivée de New World TV. En effet, le groupe de médias panafricain New World TV a choisi le Mali pour sa première représentation sur le continent. La cérémonie officielle de lancement s’est déroulée le jeudi 12 décembre 2024 au Radisson Collection.

Le groupe des médias panafricains New World TV est désormais au Mali, et s’engage à offrir aux téléspectateurs une offre riche et adaptée à leurs besoins avec son bouquet de chaînes très diversifiées.

La cérémonie de lancement a enregistré la présence du Directeur général du groupe New Word TV, Kolani Nimonka, le Directeur général adjoint du groupe, Jean Hubert Coulibaly, le représentant de la Haute Autorité de la Communication( HAC), Nianza Coulibaly et bien d’autres invités et partenaires du groupe ;

Le DGA de New World TV, Jean Hubert Coulibaly, a déclaré que le choix du Mali marque une étape importante pour le groupe et qu’il n’était pas fortuit. En effet, selon ses dires, le Mali est le symbole d’une Afrique fière, souveraine et engagée dans la construction de la prospérité. Une vision similaire à celle du groupe qui a de grande ambition pour les africains, a –t-il fait savoir. Tout en expliquant que le Mali représente un carrefour stratégique pour le marché et va permettre de renforcer leur présence en Afrique.

Parlant des services proposés, New World TV propose un bouquet garni. Comme l’a indiqué M. Coulibaly, il s’agit d’une véritable invitation au voyage. Avec plus de 50 chaînes HD, une programmation variée couvrant l’actualité, le sport, les séries, les films ainsi que les documentaires. De plus, les chaînes dédiées au sport sont un trésor pour les fans du sport, leurs offrant une couverture exhaustive des plus grandes compétitions internationales. Outre les chaînes internationales, New World TV promet de valoriser la culture malienne. Au Mali, en plus de son engagement en faveur de la promotion du cinéma, la culture malienne de façon générale, New World TV annonce des créations d’emplois et la formation de jeunes talents.

Le Directeur général du groupe New World TV, Kolani Nimonko, quant à lui, a remercié les autorités pour leur accompagnement, et réaffirmé l’engagement du groupe à révolutionner le paysage de l’audiovisuel en Afrique avec l’expansion de la chaîne engagée pour la souveraineté et l’identité africaine adaptée au besoin du public.

Le Représentant de la HAC, pour sa part, a souligné que New World TV est une chaîne qui respecte l’inclusivité et la diversité. De plus, il a assuré que la chaîne s’est soumise à toute la règlementation en vigueur au Mali en la matière. Toutefois, il les a recommandé de toujours se soumettre au respect des normes et éthiques de la société malienne.

