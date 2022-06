Le Réseau NYESIGISO ambitionne de fidéliser ses membres

Dans le cadre de ses activités de mobilisation de l’épargne, le Réseau Nyèsigiso a initié La campagne « Wassa Seliba ».

Cette campagne a pour but de booster la collecte de l’épargne dans les caisses afin de leur permettre d’accroitre la production. Le critère de performance est l’atteinte de la cible d’affaires épargne au 30 juin 2022. La campagne « Wassa Seliba » est aussi une activité initiée par Nyèsigiso pour fidéliser les meilleurs épargnants. En guise de reconnaissance, des récompenses seront octroyées au plus méritants.

La campagne « Wassa Seliba » permettrait aux membres de sécuriser leur épargne, de constituer un fonds important pour financer un projet, de faire face à des dépenses importantes. Elle contribuerait à la stabilisation de l’épargne dans les caisses et à la réactivation des comptes inactifs.

Organisée dans toutes les caisses de Nyèsigiso. Cette campagne concerne tous les membres épargnants de Nyèsigiso, excepté ceux qui sont en retard de remboursement de leurs crédits.

Ladite campagne « Wassa Seliba » est organisée sur la période du 1er janvier au 30 juin 2022 et se déroulera dans toutes les caisses de Nyèsigiso.

Comment participer ?

La participation à la campagne « Wassa Seliba » est gratuite et ouverte à tous les membres réguliers des caisses Nyèsigiso à l’exclusion de tous les emprunteurs qui sont en retard de remboursement de leurs crédits. Les employés et dirigeants de Nyèsigiso ne sont pas concernés par cette campagne ainsi que les personnes qui leur sont liées.

Pour cette campagne, la participation à « Wassa Seliba » implique l’acceptation irrévocable et sans réserve, des termes et conditions du règlement intérieur, disponible au niveau de tous les points de service de Nyèsigiso. Le présent règlement intérieur sera diffusé à travers les radios locales, par affichage dans tous les guichets de Nyèsigiso et sur la page facebook Nyèsigiso.

Il est à noter que cette campagne Wassa Seliba est ouverte, aussi, à tout cotisant Syscofop qui accepterait d’ouvrir un compte ordinaire, en libérant sa part sociale d’un montant de sept mille cinq cent (7 500) francs CFA.

Pour être éligible, le membre doit maintenir dans son compte dépôt à vue un solde minimum de cinq cent mille (500 000) francs CFA pendant toute la durée de la campagne. Un coupon de participation sera remis gratuitement à tout membre qui respecte ce critère. Il est important de préciser que les comptes dépôt à terme, dépôt de garantie financière, épargne Syscofop ne sont pas pris en compte dans les critères d’éligibilité.

Tous les mois, et le 05 au plus tard, les chefs d’agence et les chefs service finance et comptabilité de chaque caisse établissent la situation des soldes minimums et transmettent au Directeur de la caisse l’état des membres éligibles. Après la validation de cet état par le Directeur de la caisse et/ou le Chef service Finance comptabilité selon le cas, un coupon de participation est remis à chaque membre éligible à la campagne.

Le numéro de compte du membre est inscrit sur le coupon à remettre au membre et la souche est conservée à la caisse pour le tirage.

Trois coupons sont retenus soit Un coupon vert pour le titre membre OR, un coupon jaune pour le titre membre ARGENT et un coupon blanc pour le titre membre BRONZE.

Caque couleur de coupon correspond à un titre auquel le membre est éligible.

le titre membre OR:

Il s’agit du membre qui maintiendra dans son compte dépôt à vue pendant toute la durée de la campagne un solde minimum de 3 000 005 francs CFA ;

le titre membre ARGENT :

Il s’agit du membre qui maintiendra dans son compte pendant toute la durée de la campagne un solde minimum de 1 000 005 à 3 000 000 francs CFA,

le titre membre BRONZE :

Il s’agit du membre qui maintiendra dans son compte pendant toute la durée de la campagne un solde minimum de 500 000 à 1 000 000 de francs CFA.

Une commission de sélection sera mise en place dans chaque caisse. Cette commission sera composée de deux employés et deux élus. La commission de chaque caisse sera assistée par la Direction des Opérations. Cette commission est chargée d’organiser le tirage. Les membres éligibles seront informés par appel téléphonique ou par tout moyen permettant de les informer.

Les gagnants de la campagne « Wassa Seliba » sont désignés à la suite d’un tirage au sort en présence d’huissier. Le tirage est effectué entre les détenteurs de coupons de la même catégorie.

Le tirage aura lieu le 06 juillet 2022 au niveau des sièges des 14 caisses opérationnelles du Réseau NYESIGISO. Seul 42 membres gagnants recevront des prix, en raison de 3 bénéficiaires par caisse

Avec des prix alléchants pour les gagnants qui sont :

Coupon vert, le prix est un bélier d’une valeur de 350 000 FCFA et un téléviseur samsung écran plat LED de trente-deux pouces (32’’) d’une valeur de 130 000 F CFA Coupon jaune, le prix est un bélier d’une valeur de 250 000 FCFA

Coupon blanc, le prix est un bélier d’un montant de 150 000 FCFA

En plus de ces trois gagnants, un tirage au sort sera effectué pour désigner cinq (5) autres membres détenteurs de coupons. Chaque membre tiré recevra un lot de matériels promotionnels Nyèsigiso composé d’un tissu 3 pagnes, 2 tee tee-shirts, 2 casquettes, tous personnalisés NYSIGISO . Ce tirage concernera cinq (5) coupons blancs.

Les prix seront remis aux gagnants lors d’une cérémonie organisée à cet effet, le jour du tirage. Les membres éligibles pourront se faire représenter. Cependant, les prix ne sont pas remis aux représentants. En cas d’absence d’un membre gagnant, la valeur du prix est virée dans son compte à vue.

Yattara Ibrahim

