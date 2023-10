Octobre, Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion !

De janvier à décembre, nombreux sont les jours, semaines ou mois du calendrier grégorien consacrés à la commémoration d’un événement de portée nationale ou internationale : journée internationale de la femme, journée de l’enfant africain, semaine nationale de la sécurité routière, mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, mois de lutte contre le Sida, etc.

A tout seigneur, tout honneur. C’est le premier président du Parti africain pour la solidarité et la justice, Alpha Oumar Konaré, qui a institué en 1994 le Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, dont nous célébrons la 28è édition. L’initiative découle naturellement du projet de société de l’Adema-Pasj et constitue indubitablement un pan important du bilan de la IIIè République du Mali.

Mois de la lutte contre le cancer du sein et du col de l’utérus

Ce mois dénommé aussi ‘’octobre rose’’ est dédié à la campagne de dépistage gratuit- la précision est utile- du cancer du sein et du col de l’utérus dans plusieurs centres de santé du pays. Avec comme conséquence la prise en charge gratuite aussi des cas décelés. Au Chu Point G pour les maladies détectées et dans les Csref pour les lésions précancéreuses. Elle en est à sa 2è édition organisée par l’Office national de la santé de la reproduction

– 1er octobre : Commémoration du 1er octobre 1960 date de la création de l’Armée de Terre du Mali

– 5 octobre, Journée mondiale des enseignants.

La Journée mondiale des enseignants a pour but de sensibiliser à l’importance et au rôle des enseignants dans le système éducatif tout en examinant la qualité du travail des formateurs dans le monde.

Les scolaires ont repris le chemin de l’école. Les nouveaux diplômés d’études fondamentales attendent leur orientation. Des étudiants ont entamé les cours et d’autres s’activent aux formalités d’inscription.

10 octobre, Journée mondiale de la vue sous le thème “aimons nos yeux”. Elle a été déclinée à l’échelle nationale sous le signe de ‘’l’élimination du trachome : maintien des acquis” cette maladie dite des yeux sales ayant été éradiquée au Mali.

– 10 octobre : journée mondiale contre la peine de mort. Son abolition progresse peu à peu dans le monde consacrant le droit à la vie comme une valeur universelle.

– 11 octobre : Journée internationale de la fille. Elle a été instituée en 2011 pour mobiliser les communautés, les décideurs et partenaires à la réalisation des droits fondamentaux de l’enfant et des filles à travers les instruments juridiques internationaux régionaux et nationaux. Le thème au Mali est : «Pour la refondation du Mali, les filles comptent »

– 15 octobre : Journée mondiale de la canne blanche. Une cérémonie en l’honneur de l’Union Malienne des aveugles. Renforcement du maillon de la chaîne de solidarité

– 15 octobre : Journée mondiale du lavage des mains. Deux ministres ont lancé la Journée dans une école fondamentale de Bamako.

– 16 octobre : Célébration de la fête de la Police Nationale du Mali.

