Le ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes a présidé la cérémonie de lancement officiel de la première édition de l’opération « Ramadan 2022 ». C’était ce vendredi matin, 01 avril 2022, à la Maison du Hadj, en présence du parrain de ladite édition, en la personne de M. Hamidou Moussa SAMASSA.

Dans son mot de bienvenue en sa qualité d’hôte de la cérémonie, le Directeur général de la Maison du Hadj, Dr Abdoul Fatah CISSE, a salué l’initiative qui consiste à faire preuve de solidarité en cette veille de ramadan, avant d’exprimer la joie et la disponibilité de sa structure à abriter cette cérémonie.

Le porte-parole des ONG et Associations d’obédience islamique, M. Amadou MAIGA, quant à lui, a rappelé les trois axes prioritaires du cadre partenarial qui a été mis en place, deux mois plus tôt, entre le Département de tutelle et lesdites ONG et Associations, à savoir : le renforcement de la synergie d’actions en faveur des couches vulnérables et défavorisées, la visibilité des actions de solidarité envers les populations cibles et l’information régulière sur toutes les actions entreprises dans ce sens.

La mise en place de ce cadre est la preuve palpable qui atteste de bonnes relations entre les ONG et Associations et le Département de tutelle, renforçant du même coup la crédibilité de celles-ci auprès de leurs partenaires extérieurs, s’est réjoui M. MAIGA.

Pour sa part, Mme Cissé DIAGOURAGA, au nom des bénéficiaires, a félicité et remercié le ministre KONE, ainsi que les différents donateurs pour ce geste de solidarité à leur endroit.

La solidarité est une tradition bien établie dans notre pays bien avant l’islam, dont le bienfait est souligné et renforcé par l’islam et l’héritage du Prophète Mahomet, a-t-elle rappelé.

« L’Opération Ramadan est un projet d’appui aux communautés musulmanes du Mali à travers une vaste campagne de distribution de vivres en vue de couvrir leurs besoins alimentaires pendant le mois de ramadan », a souligné, de son côté, le ministre KONÉ dans son discours de lancement.

Le défi majeur du Gouvernement malien dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, a-t-il argumenté, est de garantir à tous les citoyens l’autosuffisance alimentaire, tout en faisant face aux contraintes institutionnelles, budgétaires et démographiques.

« Mon département, dans son quotidien, est devenu transversal à travers les missions qui lui sont confiées par le chef de l’Etat, qui sont entre autres : l’élaboration et le contrôle de l’application des règles relatives au financement des activités religieuses ou de culte, aux œuvres caritatives des établissements religieux et des édifices de culte, des missions, congrégations et associations confessionnelles », a précisé le ministre KONÉ.

« Je voudrais vous assurer de la disponibilité de mon Département à accompagner les Associations et ONG d’inspiration islamique partenaires pour une meilleure coordination des actions pour le bonheur des personnes démunies », a-t-il indiqué.

Le ministre KONÉ a enfin remercié ces ONG et Associations pour leur élan de solidarité en cette période de ramadan, avec une mention spéciale pour le chef de l’Etat, le colonel Assimi GOITA, pour l’appui exceptionnel qu’il a apporté à la communauté musulmane de notre pays dans le cadre de cette opération ramadan 2022.

La cérémonie a pris fin par une remise symbolique de kits alimentaires à certains bénéficiaires.

Source : CCOM/MARCC

Photos : MARCC

