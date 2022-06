L’hôtel Collection Radisson (Ex- Sheraton) a servi de cadre, le mardi 21 juin 2022, à la cérémonie de départ du directeur général sortant d’orange Mali, Brelotte Ba, et de bienvenue du directeur général rentrant d’orange Mali, Aboubacar Sadikh Diop. C’était en présence du président du conseil d’administration d’orange Mali, Sékou Dramé, des membres du conseil d’administration d’orange Mali, des travailleurs d’orange Mali, des membres du gouvernement comme le Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Lamine Seydou TRAORE ; le Ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly GUINDO ; le président de la Fédération malienne de Football, Mamoutou Touré dit Bavieux, et d’autres personnalités.

Après la projection des vidéos et des films qui retracent les grandes réalisations faites par le directeur général sortant d’orange Mali, Brelotte Ba, Mme Aïcha Touré, Directrice générale Orange Finance Mali, a fait savoir que durant 4 ans, Brelotte Ba a travaillé pour rehausser l’image d’orange Mali. « Brelotte Ba est un manager du terrain. C’est un leader généreux, accessible, humain et juste. Son bilan a été remarquable », a-t-elle dit. Avant de souhaiter la bienvenue au nouveau DG d’orange Mali, Aboubacar S. Diop. Le directeur des opérations et des relations internationales d’orange Mali, Mamadou Fomba, abonde également dans le même sens. Quant au président du Conseil d’administration d’orange Mali, Sékou Dramé, il dira que des réalisations ont été faites durant les 4 dernières années sous le leadership de Brelotte Ba. Avant d’inviter l’équipe d’orange Mali à réserver un accueil chaleureux à Diop. Le ministre de la culture, Andogoly GUINDO aussi bien que Amadou Dagamaïssa du Réseau des communicateurs traditionnels du Mali (RECOTRADE), ont remercié Brelotte Ba pour ses efforts au Mali surtout à l’endroit du Ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme. Prenant la parole, le directeur général sortant d’orange Mali, Brelotte Ba, s’est réjoui des mots aimables à son endroit. « Je suis triste de vous quitter…Il m’a été très agréable de passer toutes ses années à la tête d’orange Mali. Etre votre DG a été une très grande chance pour moi», a-t-il dit. A ses dires, orange Mali compte plus de 13 millions de clients. Enfin, il a précisé qu’orange Mali est l’un des premiers investisseurs au Mali avec 65 milliards de FCFA par an.

Pour sa part, le directeur général rentrant d’orange Mali, Aboubacar Sadikh Diop, s’est réjoui de l’accueil chaleureux qui lui a été réservé au Mali. « Aujourd’hui, je suis très fier d’orange Mali », a-t-il dit. Avant de féliciter son prédécesseur pour le résultat engrangé par Orange Mali. Enfin, il a exprimé sa détermination à relever les défis d’orange Mali au bénéfice de la population malienne. La cérémonie a pris fin par la remise des cadeaux au DG sortant d’orange Mali, Brelotte Ba. Au cours de cette cérémonie, il y a eu des prestations d’artistes.

Aguibou Sogodogo

